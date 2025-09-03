नैनीताल: उत्तराखंड में बीडीसी मेंबरों के चुनाव के दौरान उधम सिंह नगर जिले के ग्राम सभा सिनोना में हुई गड़बड़ी के एक मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि जब तक याचिकाकर्ता की चुनाव याचिका निस्तारित न हो जाती, तब तक पड़े मतों को नष्ट न किया जाए.

बीडीसी मेंबर प्रत्याशी ने याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उनके पड़े मतों की री काउंटिंग कराई जाए. जब काउंटिंग हो रही थी, उस समय भी उनकी ओर से रिटर्निंग अधिकारी को दोबारे से री काउंटिंग करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी की ओर से दोबारे से मतगणना करने से साफ इनकार कर दिया गया.

इसके बाद याचिकाकर्ता बीडीसी मेंबर प्रत्याशी ने उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चुनाव संबंधी याचिका दायर की, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई आदेश नहीं मिला. ऐसे में कोई आदेश न मिलने के कारण उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

पराजित बीडीसी मेंबर प्रत्याशी शिवानी राणा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका: दरअसल, उधम सिंह नगर जिला के ग्राम सिनोना निवासी शिवानी राणा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें शिवानी राणा ने कहा है कि उन्होंने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र से बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ा था. बीती 24 जुलाई को चुनाव हुआ और परिणाम 31 जुलाई को दोपहर ढाई बजे के आस पास आया.

याचिकाकर्ता ने रखे आंकड़े: याचिकाकर्ता शिवानी राणा का कहना है कि उनके क्षेत्र में कुल 3,206 वोटर थे. उनमें से विजेता को 1,447 वोट पड़े. जबकि, उन्हें 1,438 मत पड़े. विपक्षी संख्या 2 को 256 मत और 65 मत अवैध पड़े. विपक्षी संख्या 1 को रिटर्निंग अधिकारी ने 9 मतों से विजयी घोषित कर दिया.

रिटर्निंग अधिकारी पर री काउंटिंग न कराने का आरोप: जब उनके एजेंट ने मतों की दोबारे से मतगणना की बात की तो रिटर्निंग अधिकारी ने दोबारे से मतगणना करने से साफ इनकार कर दिया. उसके बाद री काउंटिंग कराने के लिए उनकी ओर से 6 अगस्त 2025 को उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चुनाव याचिका दायर की गई.

आखिर में लेनी पड़ी नैनीताल हाईकोर्ट की शरण: याचिकाकर्ता शिवानी राणा का कहना है कि उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत से अभी तक उस पर कोई अतंरिम आदेश पारित नहीं हुआ. इसकी वजह से उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है. जिस पर अब कोर्ट ने उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट को अहम आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें-