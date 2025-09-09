ETV Bharat / state

'शराब की गंध के आधार पर चालक को नशे की हालत में मानना नियम विरुद्ध' इस मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में मारे गए साइकिल सवार के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने कहा कि बिना वैज्ञानिक सबूत के केवल शराब की गंध के आधार पर चालक को नशे की हालत में मानना नियम विरुद्ध है.

कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जब तक रक्त या श्वास परीक्षण से यह पता नहीं चल जाता है कि चालक ने निर्धारित मानकों से ज्यादा अल्कोहल का सेवन किया है, उसका चालान नहीं किया जा सकता. कंपनी का यह कथन भी गलत है कि याचिकाकर्ता चालक और वाहन स्वामी से मुआवजा ले सकती है. जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है.

क्या है मामला? दरअसल, साल 2016 में रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर हुई सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार जय किशोर मिश्रा (उम्र 39 वर्ष) की मौत हो गई थी. वो नीम मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर में कार्यरत था. जिसे करीब 35 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता था. उनकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता ने 75 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया था.

निचली अदालत ने जनवरी 2019 में बीमा कंपनी को करीब 21 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही ये अधिकार भी दिया था कि वो रकम वाहन के चालक और मालिक से वसूल कर सकती है.

वहीं, चालक का ब्लड या यूरिन टेस्ट नहीं हुआ, केवल 'गंध' या 'शक' नशे की कानूनी पुष्टि नहीं होती है. इसलिए नशे में गाड़ी चलाने की धारणा आधारहीन है. कोर्ट ने साफ किया कि इस परिस्थिति में बीमा कंपनी पूरे मुआवजे की राशि भुगतानकर्ता को देनी होगी. उसे चालक-मालिक से वसूलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा.