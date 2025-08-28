ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट से मदरसा प्रबंधक को मिली जमानत, मध्याह्न भोजन में अनियमितता का था आरोप - LAKSAR MADRASA MANAGER BAIL

हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित मदरसा प्रबंधक को मध्याह्न भोजन में अनियमितता मामले में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट से सशर्त मिली जमानत

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फाइल फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 3:57 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित केजीएन मदरसा के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए मदरसा प्रबंधक को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने मदरसा प्रबंधक ये भी कहा है कि वे जांच में सहयोग करें और बिना न्यायालय की अनुमति के विदेश न जाएं.

मदरसा प्रबंधक पर लक्सर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: दरअसल, हरिद्वार के लक्सर केजीएन मदरसा के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक फरीद अहमद पर मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) में अनियमितता और अन्य लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की उपधारा 5 के तहत लक्सर थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

मध्याह्न भोजन में अनियमितता का आरोप: मुकदमे में कहा गया कि प्रबंधक ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कहीं ज्यादा छात्र दिखाकर मध्याह्न भोजन में अनियमितता करने के साथ अन्य अनियमितता की हैं. जैसे उनकी ओर से प्राथमिक में 487 छात्र और उच्च प्राथमिक में 422 छात्र दिखाए गए हैं, जो कि पढ़ने वाले छात्रों से कहीं ज्यादा हैं.

फरीद अहमद ने दी अपनी दलील: आरोप है कि उनकी ओर से यह कृत्य छात्र हित में न करके अपनी व्यक्तिगत हित के लिए किया गया. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसका विरोध करते हुए फरीद अहमद की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है. छात्रों के सत्यापन करने के बाद ही उन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया.

व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश: फरीद अहमद का कहना था कि उनको गलत तरीके से इसमें फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि के जांच में सहयोग करें और बिना न्यायालय की अनुमति के विदेश न जाएं.

उत्तराखंड में खत्म होने जा रहा है मदरसा बोर्ड: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 लाया जा रहा है. जिस पर कैबिनेट बैठक में टेबल कर गैरसैंण विधानसभा मानसून सत्र में मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद इस विधेयक पर राज्यपाल की ओर से साइन होने बाकी हैं.

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट में हो चुकी सुनवाई: बता दें कि उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के संचालित अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है. हाल में इन मदरसों को नोटिस देकर सील किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी. जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना मदरसा बोर्ड की अनुमति संचालित मदरसे अपने नाम के ऊपर मदरसा न लिखें. क्योंकि, वे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं.

इसके बाद भी अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के अपने नाम के ऊपर मदरसा लिखता है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि जो मदरसे सील कर दिए गए थे, उन्हें खोल दिया जाए, लेकिन वो इसमें कोई शिक्षण संबंधित कार्य नहीं करेंगे.

