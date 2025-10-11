ETV Bharat / state

तरसेम सिंह हत्याकांड, आरोपी अनूप सिंह को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी अनूप सिंह उर्फ ​​भाई अनूप सिंह को ज़मानत दे दी. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी: सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

28 मार्च 2024 को हुई थी तरसेम सिंह की हत्या: दरअसल, 28 मार्च 2024 को मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह पर कई गोलियां चलाईं थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के बाद बाबा अनूप सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. अनूप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया.

अनूप सिंह को पुलिस ने हरिद्वार से पकड़ा था: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस साल मई में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश बाबा अनूप सिंह को हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने अनूप सिंह समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से अनूप सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.