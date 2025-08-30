नैनीताल: साल 2024 में नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी मोहम्मद निज़ाम को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. बनभूलपुरा हिंसा में 6 लोगों की जान गई थी. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही आदेश किया कि निज़ाम को निजी मुचलका और दो ज़मानत राशि जमा करने पर रिहा किया जाए.

फरवरी 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की थी हिंसा: बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 8 फ़रवरी, 2024 को एक अदालत के आदेश के बाद अवैध ढांचों को गिराने को लेकर हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान भीड़ ने कथित तौर पर तोड़फोड़ करने वाली टीम पर पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया.

उपद्रवियों ने बनभूलपुरा पुलिस थाने को भी फूंकने का किया था प्रयास: भीड़ ने बनभूलपुरा पुलिस थाने में आग लगाने की भी कोशिश की और पुलिस के हथियार भी छीन लिए. यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी. निज़ाम की पहचान इस मामले में आरोपी के रूप में हुई. पुलिस ने उसे हिंसा के तीन दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था. पुलिस अधिकारियों ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद करने का दावा किया था.

आरोपी निज़ाम की दो ज़मानत याचिकाएं खारिज कर चुकी थी निचली अदालत: इससे पहले निचली अदालत उसकी दो ज़मानत याचिकाएं खारिज कर चुकी थीं, जिसके बाद आरोपी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पाया कि मोहम्मद निज़ाम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं. साथ ही आरोपी एक साल छह महीने जेल में रह चुका है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोहम्मद निज़ाम को ज़मानत देने से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसे फिलहाल ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त को भी सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद को राहत नहीं दी थी.

जानिए पूरा मामला: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को उस समय हिंसक घटना घटी थी, जब पुलिस-प्रशासन की टीम 'मलिक का बगीचा' क्षेत्र में अवैध रूप से बने निर्माण को गिराने गई थी. इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की, जो बाद में बड़ी हिंसा में बदल गई थी. इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. जबकि, पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए थे. पूरे मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

