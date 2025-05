ETV Bharat / state

ज्ञान का भंडार है उत्तराखंड की ये विरासत गैलरी, मिलेंगे दशकों पुराने ताम्रपत्र, नक्शे भी कर देंगे हैरान - SGRR VIRASAT GALLERY

खास है उत्तराखंड की ये विरासत गैलरी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 2, 2025 at 8:18 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 8:33 PM IST 4 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड सरकार, राज्य की संस्कृति और इतिहास को संजोए रखने के साथ ही युवाओं को इससे रूबरू करने पर जोर दे रही है. जिससे आने वाली पढ़ियों को अपनी संस्कृति और इतिहास की जानकारी हो सके. इसी क्रम में देहरादून स्थित अशासकीय विद्यालय एसजीआरआर पीजी कॉलेज में विरासत गैलरी (Heritage gallery) तैयार की गई है. इस गैलरी में उत्तराखंड के इतिहास के साथ ही तमाम सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम किया गया है. देहरादून स्थित अशासकीय विद्यालय एसजीआरआर पीजी कॉलेज के इतिहास विषय के प्रो एमएस गुसाईं ने इसे लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया साल 1676 में गुरु राम राय, देहरादून क्षेत्र में आए थे. औरंगजेब के कहने पर टिहरी के शासक ने गुरु राम राय को तीन गांव दान दिए थे. इसके बाद फिर सा गांव और दान दे दिए थे. ऐसे में आज जिस स्थान पर झंडा साहिब मेले का आयोजन किया जाता है उसी जगह पर गुरु राम राय ने अपना डेरा डाल दिया था. उस दौरान ये क्षेत्र दून वैली था. जिसके चलते देहरादून का नाम उसमें डेरादून पड़ा. उसके बाद दरबार साहिब के अलग-अलग महंत हुए. समय के साथ डेरादून का नाम देहरादून पड़ गया. उत्तराखंड की विरासत गैलरी (ETV BHARAT) प्रोफेसर गुसाईं ने बताया कि इस हेरिटेज गैलरी के जरिए युवाओं को उनके परंपरागत संस्कृति की जानकारी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए इतिहास से संबंधित लगभग सभी ताम्र पत्रों का चित्र अनुवाद के साथ लगाया गया है. उत्तराखंड की विरासत गैलरी (ETV BHARAT)

इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल और दमाऊ को भी रखा गया है. इसके साथ ही हुड़का, रणसिंघा, डमरू, नंदा राजजात की रेप्लिका भी रखी गई है. इसके साथ ही उत्तराखंड में रोशनी करने से संबंधित जो चीज थी उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है इसके लिए डिबरी से लेकर लैंप को इस गैलरी में रखा गया है. रणसिंघा और डमरू (ETV BHARAT) प्रो एमएस गुसाईं ने कहा उत्तराखंड बनने से पहले एक समय ऐसा भी आया जब हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया था. लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इन बाद यंत्रों का इस्तेमाल शहरों में भी काफी अधिक किया जा रहा है. पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल और दमाऊ (ETV BHARAT) अब शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो उसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र (हुड़का, रणसिंघा और डमरू) का इस्तेमाल किया जा रहा है. भूटिया जनजाति के परंपरागत पत्रों को भी संजोने का काम किया गया है. ये पत्र वही हैं जिन पत्रों का इस्तेमाल भूटिया जनजाति के लोग बच्चा पैदा होने से लेकर उसके बुजुर्ग होने तक करते थे. कैलेंडर (ETV BHARAT) इसके साथ ही भूटिया जनजाति के लोग जिन चीजों का इस्तेमाल कर दन (कार्पेट) बनाने का काम करते थे उन चीजों को भी हेरिटेज गैलरी में रखा गया है. हेरिटेज गैलरी में ब्रिटिश शासन काल के दौरान कपड़े पर बने गढ़वाल जिले के बार्सवर (Barswar) गांव का का नक्शा भी मौजूद है. जिस नक्शे का निर्माण 1891-92 में सर्वे आफ इंडिया द्वारा किया गया था. इस नक्शे पर बार्सवर के सभी खेतों की पूरी विस्तृत जानकारी लिखी गई है. ये ही इसकी खासियत है. सदियों पुराने ताम्रपत्र (ETV BHARAT) उन्होंने बताया आजादी के बाद भारत सरकार की ओर से समय-समय पर अलग-अलग सिक्के जारी किए गए. जिसका संकलन भी हेरिटेज गैलरी में किया गया है. इसके साथ ही पुराने नोटों की प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई है. नक्शों की डिटेल जानकारी (ETV BHARAT) प्रो एमएस गुसाईं ने बताया यहां जिन ताम्र पत्रों की फोटो लगाई गई है वो गढ़वाल के इतिहास के ऑथेंटिक सोर्सेस हैं. इन ताम्र पत्रों के जरिए यह जानकारी मिलती है कि किस राजा ने कौन सी जमीन कब दान की थी, कौन राजा कब था, मंदिरों को क्या दान दिया गया, राजाओं का साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, यह सभी जानकारियां इन ताम्र पत्रों में गढ़वाली में लिखी हुई हैं. इसका हिंदी अनुवाद कर भी हैरिटेज गैलरी में रखा गया है.

