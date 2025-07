ETV Bharat / state

अब रेफर सेंटर बनकर नहीं रहेंगे हॉस्पिटल, तय होगी जवाबदेही और देना होगा ठोस कारण - BETTER FACILITIES FOR PATIENTS

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने की अधिकारियों के साथ बैठक ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 22, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 7:22 AM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अक्सर किसी ना किसी मामले को लेकर चर्चाओं में बना रहता है. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. इसके अलावा कुछ अस्पताल ऐसे हैं, जो रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं. इन तमाम समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) और उप-जिला अस्पतालों के प्रमुख अधीक्षकों (CMS) के साथ बैठक की. स्वास्थ्य सचिव ने रेफर प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई है. साथ ही इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब अस्पतालों से मरीजों को बेवजह रेफर नहीं किया जाएगा. रेफर प्रक्रिया पर जताई नाराजगी: कई बार देखा गया है कि अस्पतालों की लापरवाही या संसाधन प्रबंधन की कमी के चलते मरीजों को बिना किसी ठोस वजह के रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है. जिसके चलते स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिए कि हर रेफर की जिम्मेदारी अब अस्पतालों के प्रमुख अधीक्षकों पर होगी. मरीज के रेफर को लेकर दिए ये आदेश: हर रेफर को प्रमुख अधीक्षकों की काउंटर-साइनिंग के साथ वैध और ठोस कारणों से ही किया जाना अनिवार्य होगा. यदि किसी केस में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई या कारण अपर्याप्त पाया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए कि रेफर से संबंधित एक स्पष्ट एसओपी तैयार की जाए, ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता के साथ रेफर की प्रक्रिया अपनाई जा सके. संसाधनों की सूची की जाएगी तैयार: साथ ही आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी चर्चा की गई. स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि अगर किसी परिस्थिति में मरीज को समय पर 108 एंबुलेंस सेवा और विभागीय एंबुलेंस सेवा दोनों उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो स्थानीय अस्पतालों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. उन्होंने कहा कि सीएमओ और सीएमएस की ये जिम्मेदारी होगी कि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल या उच्च चिकित्सा सुविधा तक ले जाने के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग कर सेवा उपलब्ध कराई जाए. इसके लिए एक स्थानीय एंबुलेंस नेटवर्क और संसाधन सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए.

Last Updated : July 22, 2025 at 7:22 AM IST