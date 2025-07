ETV Bharat / state

उत्तराखंड में डेंगू के साथ कोरोना की मार, 4 नए मरीज आए सामने - CORONA IN UTTARAKHAND

दून अस्पताल देहरादून ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: राज्य में कोरोना और डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार को देहरादून में कोरोना के चार नए मामले सामने आए हैं. राहत की बात है कि इनमें से किसी भी मरीज में कोविड के गंभीर लक्षण नहीं हैं. इनमें एक मरीज सिनर्जी हॉस्पिटल, एक मरीज श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और दो मरीज एम्स ऋषिकेश में पाए गए हैं. कोरोना के अब तक 91 केस: स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक उत्तराखंड में कोरोना के 91 मामले रिपोर्ट हुए हैं. इनमें 76 देहरादून स्थानीय जबकि 15 जिले से बाहर के लोग हैं. वर्तमान में तीन कोरोना के एक्टिव मामले थे. चार मामलों में से एक मरीज राज्य से बाहर चला गया है. कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है. सभी अस्पतालों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. देहरादून के दून अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर एस बिष्ट ने बताया कि संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अलग से बेड रिजर्व रिजर्व रखे गए हैं. अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं.

