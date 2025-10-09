ETV Bharat / state

सबसे ज्यादा कमाई वाले विभाग में कर्मचारियों की किल्लत, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल, जानिये पूरा मामला

उत्तराखंड राज्य कर विभाग में 2006 में कर्मचारी संवर्ग के पद बढ़ाये गये थे. उसके बाद से यहां पद नहीं बढ़ाये गये हैं.

UTTARAKHAND STATE TAX DEPARTMENT
उत्तराखंड राज्य कर विभाग (Etv Bharat)
Published : October 9, 2025 at 9:08 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड जीएसटी डिपार्मेंट में लंबे समय से लटके विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को लेकर अब कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं. मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद है. 3 अक्टूबर से कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं. मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने दीवाली के बाद कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है.

उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जीएसटी डिपार्मेंट में इन दिनों कर्मचारियों में असंतोष है. उत्तराखंड जीएसटी डिपार्मेंट में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के तमाम कर्मचारी इन दिनों अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर कम कर रहे हैं. यह कर्मचारियों का सांकेतिक विरोध है. ये विरोध चरणबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करने वाले जीएसटी डिपार्मेंट के इन स्थाई कर्मचारियों से ईटीवी भारत ने खास बातचीती की. जिसमें इन्होंने बताया सभी विभागों में कम अधिकारियों के ऊपर ज्यादा कर्मचारी होते हैं. जीएसटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ज्यादा अधिकारियों के नीचे कम कर्मचारी हैं.

उत्तराखंड राज्य कर विभाग (Etv Bharat)

उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा उन्होंने तकरीबन एक महीने पहले अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन स्टेट टैक्स कमिश्नर के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेजा है. उन्होंने कहा 3 अक्टूबर से सभी कर्मचारी मांगे पूरी न होने की वजह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं. मांगों को लेकर उन्होंने बताया उनकी सबसे प्रमुख मांग विभागीय ढांचे को लेकर है. राज्यकरण से लेकर अब तक विभाग के अधिकारियों के पदों की संख्या तीन बार बढ़ चुकी है. यह उत्तराखंड का अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अधिकारियों के पद तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के पद उतने ही हैं. यानी विभागीय ढांचा कहता है कि अधिक कर्मचारियों के ऊपर कम अधिकारी होने चाहिए, मगर यहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है.

जगमोहन सिंह नेगी ने कहा अब तक का इतिहास है कि जब भी किसी विभाग में पद बढ़ाए जाते हैं तो वह ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाए जाते हैं. अधिकारियों के सापेक्ष ही हमेशा कर्मचारियों के पद बढ़ाए जाते हैं. जिससे वेतन विसंगति और विभागीय ढांचे में किसी तरह की कोई अनियमित ना पैदा हो. उन्होंने बताया यह एकमात्र राज्य का ऐसा विभाग है जहां पर तीन बार केवल अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं. उन्होंने कहा विभाग की इस कार्य प्रणाली से तमाम कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. यही वजह है कि आज सारे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा यदि अभी भी विभाग या शासन इन कर्मचारियों की सुध नहीं लेता है तो दीवाली के बाद सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने कहा प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर एक परसेंट भी खर्चा नहीं किया जा रहा है. यह सोचने वाली बात है कि जिस विभाग से सरकार को सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही है उस पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की राज्यकर मुख्यालय शाखा मंत्री पिंकेश रावत ने बताया विभाग के सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विभागीय अधिकारी और शासन से लगातार मांग कर रहे हैं. इन्हीं मांगों के चलते 3 अक्टूबर से सभी कर्मचारी चरणबद्द तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं. उन्होंने कहा जीएसटी आने के बाद कर्मचारियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ा है. कर्मचारी प्रेशर में रविवार को भी काम करते हैं. इसके बाद भी कर्मचारियों की मूलभूत मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.

उन्होंने कहा उनकी सबसे प्रमुख मांग कर्मचारियों के ढांचे को लेकर है. विभाग में अधिकारी संपर्क के ढांचे में लगातार वृद्धि हो रही है. यह अब तक पांच बार बढ़ चुका है, लेकिन कर्मचारियों के पद केवल 2006 में बढ़े थे. उसके बाद अब तक विभागीय ढांचे में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसकी वजह से तमाम कर्मचारियों के प्रमोशन रुके हुए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक वर्कलोड भी ही है.

वहीं, इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारी उत्तराखंड राज्यकर के अपर आयुक्त आईएस बृजवाल से भी बात की गई. उन्होंने कहा कर्मचारियों की इस मांग को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है. कर्मचारियों में वेतन विसंगतियों को लेकर कई मामले चल रहे हैं. इसको लेकर विभाग लगातार चर्चा कर रहा है. कुछ कर्मचारियों का प्रमोशन भी किया गया है. वहीं विभागीय ढांचे का जो विषय है वह शासन स्तर पर लंबित है. शासन के रिकमेंडेशन के बाद उसे पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड राज्य कर विभाग में इस समय 452 अधिकारी कार्यरत हैंं. वहीं उनके सापेक्ष 777 कर्मचारी इस वक्त कार्य कर रहे हैं. आदर्श विभाग के ढांचे के अनुसार एक अधिकारी पर औसतन चार कर्मचारी अप्वॉइंट किए जाते हैं. जिस हिसाब से राज्य कर विभाग में अधिकारियों के सापेक्ष कर्मचारियों की काफी कम संख्या है. विभाग द्वारा शासन स्तर पर 1177 कर्मचारियों के पदों का प्रस्ताव लंबित हैं. राज्य गठन से लेकर अब तक राज्य कर विभाग में अधिकारियों के 2001 में 2003 में 2006 में 2015 और फिर 2024 में कुल पांच बार पद बढ़ाए गए हैं. कर्मचारी संवर्ग में केवल 2006 में ही एक बार पद बढ़ाये गये थे.

