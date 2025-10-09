ETV Bharat / state

सबसे ज्यादा कमाई वाले विभाग में कर्मचारियों की किल्लत, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल, जानिये पूरा मामला

देहरादून: उत्तराखंड जीएसटी डिपार्मेंट में लंबे समय से लटके विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को लेकर अब कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं. मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद है. 3 अक्टूबर से कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं. मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने दीवाली के बाद कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है. उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जीएसटी डिपार्मेंट में इन दिनों कर्मचारियों में असंतोष है. उत्तराखंड जीएसटी डिपार्मेंट में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के तमाम कर्मचारी इन दिनों अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर कम कर रहे हैं. यह कर्मचारियों का सांकेतिक विरोध है. ये विरोध चरणबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करने वाले जीएसटी डिपार्मेंट के इन स्थाई कर्मचारियों से ईटीवी भारत ने खास बातचीती की. जिसमें इन्होंने बताया सभी विभागों में कम अधिकारियों के ऊपर ज्यादा कर्मचारी होते हैं. जीएसटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ज्यादा अधिकारियों के नीचे कम कर्मचारी हैं. उत्तराखंड राज्य कर विभाग (Etv Bharat) उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा उन्होंने तकरीबन एक महीने पहले अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन स्टेट टैक्स कमिश्नर के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेजा है. उन्होंने कहा 3 अक्टूबर से सभी कर्मचारी मांगे पूरी न होने की वजह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं. मांगों को लेकर उन्होंने बताया उनकी सबसे प्रमुख मांग विभागीय ढांचे को लेकर है. राज्यकरण से लेकर अब तक विभाग के अधिकारियों के पदों की संख्या तीन बार बढ़ चुकी है. यह उत्तराखंड का अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अधिकारियों के पद तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के पद उतने ही हैं. यानी विभागीय ढांचा कहता है कि अधिक कर्मचारियों के ऊपर कम अधिकारी होने चाहिए, मगर यहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है. जगमोहन सिंह नेगी ने कहा अब तक का इतिहास है कि जब भी किसी विभाग में पद बढ़ाए जाते हैं तो वह ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाए जाते हैं. अधिकारियों के सापेक्ष ही हमेशा कर्मचारियों के पद बढ़ाए जाते हैं. जिससे वेतन विसंगति और विभागीय ढांचे में किसी तरह की कोई अनियमित ना पैदा हो. उन्होंने बताया यह एकमात्र राज्य का ऐसा विभाग है जहां पर तीन बार केवल अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं. उन्होंने कहा विभाग की इस कार्य प्रणाली से तमाम कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. यही वजह है कि आज सारे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं.