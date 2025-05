ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के लिए लाई जाएगी खास योजना, दिये जाएंगे कई लाभ, क्लिक कर पढ़ें डिटेल - PREGNANT WOMEN ASSISTANCE

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक ( फोटो सोर्स- Information Department )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 9, 2025 at 7:31 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 7:38 PM IST 4 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है. ताकि, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ ही गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार अब महिलाओं के गर्भ धारण करने से अगले 1000 दिनों तक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर कार्ययोजना तैयार कर रही है. इसके लिए 'मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन' योजना के तहत महिलाओं को चरणवार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. गर्भवती महिलाओं के एक हजार सुनहरे दिन को लेकर कार्ययोजना पर जोर: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित तमाम योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एक गेम चेंजर योजना (मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन) जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी. जिसमें गर्भवती महिलाओं के एक हजार सुनहरे दिन को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इस योजना में गर्भवती महिला, नवजात शिशु के पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा समेत अन्य जरूरतों संबंधित प्रावधान किए जा रहे हैं. इस गेम चेंजर योजना के स्वरूप को जल्द तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक (ETV BHARAT) जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा 'एकल महिला स्वरोजगार योजना': उन्होंने कहा कि 'एकल महिला स्वरोजगार योजना' को पिछली कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन इस योजना में कुछ बिंदुओं पर संशोधन करने का निर्णय लिया गया था. ऐसे में एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रस्ताव में संशोधन कर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. जिसे आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा. ऐसे में इस योजना के लागू होने के बाद एकल महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी.

Last Updated : May 9, 2025 at 7:38 PM IST