ETV Bharat / state

उत्तराखंड के 18 हजार शिक्षकों का भविष्य तय करेगी पुनर्विचार याचिका, सरकार को राहत की उम्मीद

सरकार शिक्षकों को टीईटी पास करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर करेगी ( PHOTO- (@pushkardhami) )

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों की चिंता को काम करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष पुनर्विचार याचिका) दाखिल करने का फैसला लिया है. सरकार को उम्मीद है कि इस याचिका के दौरान सरकार की तरफ से रखा जाने वाला पक्ष शिक्षकों को राहत दिलाने का काम करेगा.

प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सालों तक काम करने के बाद अब हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है, जिसमें शिक्षकों के लिए TET (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) पास करना अनिवार्य किया गया है. इस आदेश के बाद राज्य के ऐसे हजारों शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं, जो बिना टीईटी पास लिए शिक्षा विभाग में भर्ती हुई हैं.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष रखा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी राहत देगा और राज्य के करीब 18 हजार शिक्षकों की नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा भी खत्म होगा.

उत्तराखंड में 2011 से टीईटी लागू हुआ था. लेकिन इससे पहले भर्ती हुए हजारों शिक्षकों को इस टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी होने की बात कहते हुए इन शिक्षकों को भी अगले 2 साल में टीईटी पास करने के निर्देश देते हुए इसे अनिवार्य किया है. उसके बाद हजारों शिक्षक इससे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं.