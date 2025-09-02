ETV Bharat / state

NHLML करेगा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण, राज्य सरकार से हुआ एमओयू साइन - KEDARNATH ROPEWAYS3

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के भक्तों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि राज्य सरकार ने रोपवे निर्माण के लिए NHLML के साथ एमओयू साइन किया.

ETV Bharat
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एनएचएलएमएल के जरिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा. रोपवे निर्माण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसवीपी) का गठन करने के लिए उत्तराखंड सरकार और एनएचएलएमएल के बीच मंगलवार को सचिवालय में एमओयू साइन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए एमओयू साइन किया गया.

उत्तराखंड सरकार और एनएचएलएमएल के बीच हुए इस एमओयू के तहत इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 फीसदी और राज्य सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी. राजस्व साझेदारी के तहत 90 फीसदी धनराशि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में खर्च की जायेगी.

Uttarakhand Government
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन हुआ. (ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने में सहायक होगा. साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग बनाएगा.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4,100 करोड़ रुपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2,700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई. ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में बेहतर कदम साबित होंगी. साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है. चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग, पांवटा साहिब देहरादून, बनबसा से कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुआं, हल्द्वानी बाईपास और सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं. रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं.

वहीं, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. इन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने में काफी सुगमता होगी.

पढ़ें---

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एनएचएलएमएल के जरिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा. रोपवे निर्माण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसवीपी) का गठन करने के लिए उत्तराखंड सरकार और एनएचएलएमएल के बीच मंगलवार को सचिवालय में एमओयू साइन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए एमओयू साइन किया गया.

उत्तराखंड सरकार और एनएचएलएमएल के बीच हुए इस एमओयू के तहत इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 फीसदी और राज्य सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी. राजस्व साझेदारी के तहत 90 फीसदी धनराशि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में खर्च की जायेगी.

Uttarakhand Government
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन हुआ. (ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने में सहायक होगा. साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग बनाएगा.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4,100 करोड़ रुपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2,700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई. ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में बेहतर कदम साबित होंगी. साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है. चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग, पांवटा साहिब देहरादून, बनबसा से कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुआं, हल्द्वानी बाईपास और सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं. रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं.

वहीं, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. इन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने में काफी सुगमता होगी.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

HEMKUND SAHIB ROPEWAYSSIGNS MOU WITH NHLMLUTTARAKHAND ROPEWAY PROJECTकेदारनाथ रोपवेKEDARNATH ROPEWAYS3

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.