ETV Bharat / state

सरकार को हुई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की चिंता, मांगा ब्यौरा, राज्य में हैं 769 कब्रिस्तान और 725 मस्जिदें

देहरादून: उत्तराखंड सरकार लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने को लेकर चर्चा में है. कभी अवैध मस्जिद, मजार तो कहीं अवैध मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को गिराने के मामले में धामी सरकार पर खूब बहस भी हुई है. लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने वक्फ की उन सम्पत्तियों की जानकारी मांगी है जिन पर अतिक्रमण हुआ है और उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाना जरूरी है.

धामी सरकार को हुई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की चिंता: राज्य सरकार का आंकड़ा कहता है कि उत्तराखंड में पंजीकृत कुल 5,388 वक़्फ़ सम्पत्तियां हैं. अब शासन में हुई एक बैठक में पूछा गया है कि इन संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों पर अतिक्रमण है? हालांकि इसका जवाबा शासन को फ़िलहाल नहीं मिल पाया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ये सभी जानकारी साझा की गई है. कहा जा रहा है कि सीएम धामी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वक़्फ़ संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराया जाए.

वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य: बैठक में कहा गया है कि सभी वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड भारत सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए. साथ ही जिन मामलों से संबंधित प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, उनकी प्रभावी पैरवी जल्द की जाए. ताकि अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके और संपत्तियों की सुरक्षा हो. उत्तराखंड में भी वक्फ की अच्छी खासी सम्पति हैं जिसमें सबसे अधिक वक़्फ़ संपत्तियां

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियां