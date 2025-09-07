उत्तराखंड में मोटे अनाज और दलहन की खेती से हो जाएंगे मालामाल, सरकार ने जारी किया एमएसपी
उत्तराखंड में मोटे अनाज, दलहन और तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी, किसानों से खरीदेगी सरकार
हल्द्वानी: अगर आप कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर अच्छा मुनाफा कमाने चाहते हैं तो सरकार आपके लिए कई तरह की योजनाएं चल रही है. जिससे आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें. केंद्र और राज्य सरकार मोटे अनाज एवं तिलहन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के साथ उनको बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रही है. जिससे किसान अपने उत्पादन को बेच सकें.
देश में मोटे अनाज और दालों की भारी खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने की योजना के तहत उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है. जिससे किसान अपने उत्पादन को खुले बाजार में बेचने के बजाय सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकें. इससे किसानों को उचित मूल्य का लाभ मिलेगा.
सरकार ने धान के साथ मोटे अनाज और दलहन तिलहन उत्पादन के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार भी बड़ी वृद्धि की है. केंद्र सरकार ने साल 2025-26 में 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है. जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें.
समर्थन मूल्य के तहत इस बार धान का एमएसपी 2300 से बढ़कर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. ज्वार की एमएसपी 3,421 से बढ़कर 3,749 रुपए हो गई है. मंडुवे की एमएसपी 4,290 से बढ़कर 4,886 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है. वहीं, बाजरा की एमएसपी 2,625 से बढ़कर 2,777 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है.
इसके अलावा मक्का की एमएसपी 2,225 से बढ़कर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द की एमएसपी 7,400 से बढ़कर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है. अरहर तुअर दाल की एमएसपी 7,550 से बढ़कर प्रति कुंतल 8,000 रुपए हो गया है. वहीं, तिल की एमएसपी 9,267 रुपए से बढ़कर 9,886 रुपए कर दिया गया है.
"मोटे अनाज, तिलहन, दलहन को बढ़ावा देने के लिए किसानों से ज्यादा से ज्यादा फसल लगाने की अपील की गई है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. इसके अलावा किसानों के अपने उत्पादन को बेचने के लिए सहकारी समितियां के माध्यम से खरीद केंद्र बनाए गए गए हैं. जहां किसान अपनी उत्पादन को बेच सकता है. किसान अपने उत्पादन को बिचौलियों के पास ना जाकर सरकारी केंद्र पर जाकर बेच सकता है."- प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग
'श्रीअन्न' की खेती को भी दिया जा रहा बढ़ावा: हाल के सालों में दलहन, तिलहन और पोषणयुक्त 'श्रीअन्न' की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार की ओर से एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. इसके अलावा किसानों को अपने उत्पादन को क्रय केंद्रों तक लाने में जो भी भाड़ा होगा, उसको समिति के माध्यम से वहन किया जाएगा.
