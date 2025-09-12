ETV Bharat / state

उत्तराखंड में थ्रिल का एक और डेस्टिनेशन तैयार, बागसैंण पैराग्लाइडिंग साइट को मिली मंजूरी

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि, देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में पड़ने वाले बागसैंण पैराग्लाइडिंग साइट को मंजूरी दी गई है.

Bagsain Paragliding Site
बागसैंण में पैराग्लाइडिंग (फोटो सोर्स- MLA Vinod Kandari Team)
देहरादून: उत्तराखंड साहसिक पर्यटन में लगातार नए आयाम हासिल करता जा रहा है. इसी कड़ी में टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले कीर्तिनगर में एक और पैराग्लाइडिंग साइट को आईडेंटिफाई करके मंजूरी दी गई है. जल्द ही यहां पर पैराग्लाइडिंग की उड़ानें भरी जाएगी.

कीर्तिनगर में पैराग्लाइडिंग साइट को मंजूरी मिलने पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग का आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि 'निश्चित तौर से उनकी विधानसभा में इससे पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे. साहसिक पर्यटन की दिशा में उनकी विधानसभा में भी लोगों को रोजगार के साथ-साथ नए क्षेत्र में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा.'

कीर्तिनगर क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग (फोटो सोर्स- MLA Vinod Kandari Team)

बता दें कि टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कीर्तिनगर तहसील की बागसैंण पैराग्लाइडिंग साइट को तमाम औपचारिकताओं के बाद मंजूरी दे दी गई है. इस संबंध में लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से प्रयास किया जा रहा था. जिसे स्थानीय विधायक विनोद कंडारी ने आगे बढ़ाया.

इसके तहत बीती 5 अप्रैल 2025 को यहां पर पैराग्लाइडिंग टेक्निकल समिति ने स्थलीय निरीक्षण किया. जिसके बाद इसे 11 सितंबर को मंजूरी दे दी गई है. वहीं, बागसैंण पैराग्लाइडिंग साइट को मंजूरी के साथ-साथ एडवेंचर कंपनियों की ओर से यहां पर आवेदन भी मांग लिए गए हैं.

हवा में उड़ान भरता पैराग्लाइडर (फोटो सोर्स- MLA Vinod Kandari Team)

कहां पर है यह पैराग्लाइडिंग साइट? टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा में चिह्नित की गई यह नई पैराग्लाइडिंग साइट कीर्तिनगर विकासखंड मुख्यालय से तकरीबन 28 किलोमीटर की सड़क और 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है. पैराग्लाइडिंग साइट का टेक ऑफ एस्ट्रल समुद्र तल से तकरीबन 2,055 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है.

कैसी रही थी यहां पर टेस्ट फ्लाइट? वहीं, पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड टेस्टिंग के दौरान पाई गई थी. पैराग्लाइडिंग टेक्निकल कमेटी के निरीक्षण के दौरान अनुभवी पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक तानाजी ने यहां पर उड़ान भरी.

पैराग्लाइडिंग के लिए मुफीद जगह (फोटो सोर्स- MLA Vinod Kandari Team)

तकरीबन 7 मिनट की फ्लाइट के बाद लैंडिंग स्थल कीर्तिनगर से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित बग्स एंड स्टेडियम में सुरक्षित लैंडिंग की. इस फ्लाई के दौरान पैराग्लाइडिंग पायलट को हवा में किसी तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा.

बता दें कि उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग के लिए कई शानदार साइट्स उपलब्ध हैं, जो साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए काफी लोकप्रिय हैं. इनमें नैनीताल, भीमताल, टिहरी, पौड़ी, मसूरी, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, मोरी, कोटाबाग आदि ऐसे कुछ स्थल पर जहां पर पैराग्लाइडिंग के लिए परफेक्ट साइट हैं.

