धराली सेब उत्पादकों को बड़ी राहत, सरकार ने तय की एमएसपी, देखें रेट लिस्ट

आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सेब काश्तकारों के हित में बड़ा फैसला लिया है.

DHARALI APPLE MSP
धराली सेब उत्पादकों को बड़ी राहत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2025 at 8:00 AM IST

देहरादून: उत्तरकाशी जिले के धराली समेत अन्य क्षेत्रों में आई आपदा की वजह से सब की फसल को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है.जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली गांव समेत इसके आस-पास के क्षेत्रों के सेब को सरकार ने खरीदने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार धराली और इसके आसपास के क्षेत्र का रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपए प्रति किग्रा और रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब को 45 रुपए प्रति किग्रा की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान विभाग के जरिए खरीदा जाएगा. इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इसकी घोषणा किए जाने के बाद ही किसी और कृषक कल्याण विभाग के सचिव को तत्काल कार्रवाई करने के साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश भी जारी करने को कहा है. इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सेब काश्तकारों के हित में बड़ा फैसला लिया है. किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेब काश्तकारों की मांग के अनुरूप रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 51 रुपए प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस 45 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया है.

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा हर्षिल घाटी का सेब विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है. हाल ही में धराली क्षेत्र में आई आपदा ने स्थानीय किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है. किसानों की ओर से लगातार सेब खरीद की मांग उठाई जा रही थी. जिसके चलते उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूर्व बैठकों में सेब का एमएसपी तय करने के निर्देश दिए थे. जिसका परिणाम अब किसानों को राहत के रूप में मिला है.

गणेश जोशी ने कहा हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से औद्यानिक एवं कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया औद्यानिक फसलों की क्षति का कुल क्षेत्रफल 12,549.52 हेक्टेयर दर्ज किया गया है. इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,054.65 हेक्टेयर है. जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,454.99 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,600.66 हेक्टेयर शामिल हैं. इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 136.50 हेक्टेयर दर्ज किया गया है. इस प्राकृतिक आपदा से कुल 6,873 किसान प्रभावित हुए हैं.

उत्तरकाशी धराली आपदाधराली सेब एमएसपीउत्तराखंड में सेब एमएसपीDHARALI APPLE MSP

