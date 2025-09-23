ETV Bharat / state

पेपरलीक हंगामे के बीच धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, जानिये किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

प्रदेश में इन दिनों आपदा से आफत आई है. जिसके कारण प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुये हैं. इन जिलों में बारिश के कारण सड़क मार्ग, संचार व्यवस्था खत्म हुई है. जन जीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है. कैबिनेट बैठक में प्रदेश में आपदा के हालातों पर चर्चा के साथ ही राहत देने संबंधी मामालों पर चर्चा हो सकती है.

देहरादून: उत्तराखंड में पेपरलीक हंगामे के बीच आज आज धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है. ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हो रही है. कैबिनेट बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद हैं.

इसके साथ ही इस समय प्रदेशभर में UKSSSC पेपरलीक मामले को लेकर युवाओं ने हल्ला बोला हुआ है. UKSSSC पेपरलीक होने के बाद युवा मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही पेपरलीक मामले में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. कैबिनेट बैठक में इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है.

इसके अलावा इन दिनों प्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन भी चल रहा है. उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े करीब 25 हजार से ज्यादा शिक्षक आंदोलनरत हैं. इन शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री आवास घेराव करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को अपने खून से लिखे 20 हजार पत्र भेजने की बात भी कही है. शिक्षकों ने आंदोलन के लिए तीन सूत्रीय मांगों को आधार बनाया है. इनमें प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को रद्द करना, शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता खोलना और तबादला प्रक्रिया शुरू करना शामिल है. इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षकों ने हल्ला बोला है. आज की कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

ये भी पढ़ें: