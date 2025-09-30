ETV Bharat / state

उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, जानें कारण

उत्तराखंड सरकार ने 1 अक्टूबर को दशहरा महानवमी पर सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया. ( PHOTO-ETV Bharat )

Published : September 30, 2025 at 8:40 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 8:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दशहरे पर्व से पूर्व दिवस पर अवकाश की घोषणा की है. इसके लिए सीएम ऑफिस से आदेश भी जारी किया गया है. आदेश में 1 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि के महानवमी पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की जानकारी दी गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के साथ बताया गया कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शारदीय नवरात्रि के मौके पर महानवमी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के निर्देश दिए गए थे. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव सामान्य प्रशासन द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब प्रदेश में दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. बैंक एवं कोषागारों में भी यह अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रि का यह पर्व समाज में नारी के महत्व एवं सम्मान को प्रदर्शित करने वाला है. यह हमारी समृद्ध, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का भी प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना भी की है.

