ETV Bharat / state

अब 'खूनी' नहीं कहलाएगा पिथौरागढ़ का ये गांव, देवी के नाम से मिली नई पहचान - VILLAGE KHUNI BECAME DEVIGRAM

गांव के लोग लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, अब शासनादेश होने से लोग बहुत खुश हैं

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 12:30 PM IST

4 Min Read

पिथौरागढ़: प्रसिद्ध लेखक, नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक 'रोमियो और जूलियट' में जूलियट का एक डायलॉग है- 'नाम में क्या रखा है? जिस गुलाब को हम किसी और नाम से पुकारते हैं, वह भी उतना ही मीठा महकेगा....' लेकिन जूलियट के इस डायलॉग के इतर नाम में बहुत कुछ रखा है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक गांव के नाम से वहां के लोग इतने परेशान हो गए, कि उन्होंने सरकार से इसका नाम बदलने की ही दरख्वास्त कर दी. सालों चली प्रक्रिया के बाद अब इस गांव का नाम बदल दिया गया है. गांव का नाम बदलने की अधिसूचना से गांव के लोग काफी खुश हैं.

पिथौरागढ़ के ग्राम खूनी का नाम बदला गया: पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर विकास खंड विण की ग्राम पंचायत का नाम 'खूनी' था. गांव के इस नाम से ग्रामीण असहज थे. गांव का नाम लिखने और पढ़ने में आए दिन ग्रामीण असहजता महसूस करते थे. पिछले एक दशक से लगातार ग्रामीण इस गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे. अब जाकर ग्रामीणों की मांग पूरी हो गई है और ये गांव अब देवीग्राम के नाम से बुलाया जाएगा.

Village Khuni became Devigram
पिथौरागढ़ के इस गांव का नया नाम देवीग्राम हुआ. (Photo- ETV Bharat)

ग्राम खूनी का नया नाम देवीग्राम हुआ: इसके लिए ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation) के पूर्व महाप्रबंधक ललित मोहन जोशी भी लगातार सरकार से पत्राचार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे थे. ललित मोहन जोशी ने बताया कि-

गांव का नाम बदलने के लिए लगातार सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा था. गांव से इसका नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया था. इस गांव में मां मलिकेशरी भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है. आखिरकार तमाम प्रक्रियाओं, चिट्ठी पत्रियों के बाद सरकार ने गांव का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है. इससे हम लोग काफी खुश हैं. हम एक विशेष दिन पर गांव के नाम बदलने की खुशी में कार्यक्रम करेंगे. उस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि सीएम धामी खुद मौजूद रहें.
- ललित मोहन जोशी, पूर्व महाप्रबंधक, ओएनजीसी -

ग्राम प्रधान ने क्या कहा: वहीं नव निर्वाचित ग्राम प्रधान इंद्रा जोशी ने बताया कि-

गांव का नाम बदलकर देवीग्राम होने से हम सब ग्रामीणों में खुशी है. हमारी दशकों पुरानी मांग आज सरकार ने पूरी कर दी है. वर्तमान में गांव में 60 परिवार रहते हैं. गांव की जनसंख्या लगभग 380 है.
- इंद्रा जोशी, नव निर्वाचित ग्राम प्रधान -

गांव का नाम खूनी पड़ने के पीछे की कहानी: ग्रामीण गांव का नाम खूनी पड़ने की कई कहानियां बताते हैं. एक ग्रामीण के अनुसार उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना कि आजादी से पहले एक बार गांव में अंग्रेज आए थे. गांव वालों की उनसे लड़ाई हुई. गांव वालों ने अंग्रेजों को मार दिया. तब से गांव का नाम खूनी पड़ गया.

Village Khuni became Devigram
गांव का नाम बदलने की अधिसूचना (Photo courtesy- Uttarakhand DIPR)

ये भी एक कहानी: एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना कि उनके गांव का नाम पर खोली था. अंग्रेज इस शब्द को ठीक से बोल नहीं पाए. उन्होंने इसका उच्चारण खूनी कर कर दिया. तब से गांव का नाम खूनी चलता आ रहा था.बहरहाल अब ग्राम खूनी का नाम बदलकर सरकारी दस्तावेजों में देवीग्राम हो गया है.

ये भी पढ़ें:

पिथौरागढ़: प्रसिद्ध लेखक, नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक 'रोमियो और जूलियट' में जूलियट का एक डायलॉग है- 'नाम में क्या रखा है? जिस गुलाब को हम किसी और नाम से पुकारते हैं, वह भी उतना ही मीठा महकेगा....' लेकिन जूलियट के इस डायलॉग के इतर नाम में बहुत कुछ रखा है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक गांव के नाम से वहां के लोग इतने परेशान हो गए, कि उन्होंने सरकार से इसका नाम बदलने की ही दरख्वास्त कर दी. सालों चली प्रक्रिया के बाद अब इस गांव का नाम बदल दिया गया है. गांव का नाम बदलने की अधिसूचना से गांव के लोग काफी खुश हैं.

पिथौरागढ़ के ग्राम खूनी का नाम बदला गया: पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर विकास खंड विण की ग्राम पंचायत का नाम 'खूनी' था. गांव के इस नाम से ग्रामीण असहज थे. गांव का नाम लिखने और पढ़ने में आए दिन ग्रामीण असहजता महसूस करते थे. पिछले एक दशक से लगातार ग्रामीण इस गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे. अब जाकर ग्रामीणों की मांग पूरी हो गई है और ये गांव अब देवीग्राम के नाम से बुलाया जाएगा.

Village Khuni became Devigram
पिथौरागढ़ के इस गांव का नया नाम देवीग्राम हुआ. (Photo- ETV Bharat)

ग्राम खूनी का नया नाम देवीग्राम हुआ: इसके लिए ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation) के पूर्व महाप्रबंधक ललित मोहन जोशी भी लगातार सरकार से पत्राचार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे थे. ललित मोहन जोशी ने बताया कि-

गांव का नाम बदलने के लिए लगातार सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा था. गांव से इसका नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया था. इस गांव में मां मलिकेशरी भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है. आखिरकार तमाम प्रक्रियाओं, चिट्ठी पत्रियों के बाद सरकार ने गांव का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है. इससे हम लोग काफी खुश हैं. हम एक विशेष दिन पर गांव के नाम बदलने की खुशी में कार्यक्रम करेंगे. उस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि सीएम धामी खुद मौजूद रहें.
- ललित मोहन जोशी, पूर्व महाप्रबंधक, ओएनजीसी -

ग्राम प्रधान ने क्या कहा: वहीं नव निर्वाचित ग्राम प्रधान इंद्रा जोशी ने बताया कि-

गांव का नाम बदलकर देवीग्राम होने से हम सब ग्रामीणों में खुशी है. हमारी दशकों पुरानी मांग आज सरकार ने पूरी कर दी है. वर्तमान में गांव में 60 परिवार रहते हैं. गांव की जनसंख्या लगभग 380 है.
- इंद्रा जोशी, नव निर्वाचित ग्राम प्रधान -

गांव का नाम खूनी पड़ने के पीछे की कहानी: ग्रामीण गांव का नाम खूनी पड़ने की कई कहानियां बताते हैं. एक ग्रामीण के अनुसार उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना कि आजादी से पहले एक बार गांव में अंग्रेज आए थे. गांव वालों की उनसे लड़ाई हुई. गांव वालों ने अंग्रेजों को मार दिया. तब से गांव का नाम खूनी पड़ गया.

Village Khuni became Devigram
गांव का नाम बदलने की अधिसूचना (Photo courtesy- Uttarakhand DIPR)

ये भी एक कहानी: एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना कि उनके गांव का नाम पर खोली था. अंग्रेज इस शब्द को ठीक से बोल नहीं पाए. उन्होंने इसका उच्चारण खूनी कर कर दिया. तब से गांव का नाम खूनी चलता आ रहा था.बहरहाल अब ग्राम खूनी का नाम बदलकर सरकारी दस्तावेजों में देवीग्राम हो गया है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

NAME OF VILLAGE KHUNI CHANGEDPITHORAGARH VILLAGE KHOONIPITHORAGARH VILLAGE NAME CHANGEDग्राम खूनी बना देवीग्रामVILLAGE KHUNI BECAME DEVIGRAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.