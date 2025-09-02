देहरादून: उत्तराखंड सरकार हर साल बेहतर काम करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करती है, ताकि हर क्षेत्र में काम करने वाली प्रदेश की महिलाओं को मोटिवेट करने के साथ ही शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके.

13 महिलाओं का चयन किया गया: प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 13 महिलाओं का चयन किया है. इन महिलाओं को 4 सितंबर को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा.

33 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पुरस्कार: उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया है. इसके साथ ही 33 महिलाओं का भी अलग से चयन किया गया है, जिन्हें राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पुरस्कार दिया जाएगा. यह आयोजन 4 सितंबर को देहरादून स्थित आईआरडीटी के सभागार में किया जाएगा, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अपनी सामर्थ्य से अधिक काम कर रही हैं और उन्होंने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में कई नए आयाम खड़े किए हैं. इन सभी महिलाओं को सशक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे में सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी. मंत्री आर्या ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का असली काम प्रदेश की आंगनबाड़ी बहने करती हैं, ऐस में इन सभी को इसका श्रेय मिलना चाहिए.

शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार: उत्तराखंड शिक्षा विभाग हर साल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करती है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के 13 शिक्षकों को इस बार सम्मानित किया जाएगा. चयनित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक, प्रशिक्षण संस्थान और संस्कृत शिक्षा के शिक्षक शामिल हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है. ऐसे में इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा.

