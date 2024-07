ETV Bharat / state

नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले पायदान पर उत्तराखंड, SDG में लगाई ऊंची छलांग - Uttarakhand get first ranks in SDG

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( photo- सीएम ऑफिस )

उत्तराखंड की SDG में ऊंची छलांग (Video- ANI) देहरादून: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के लिहाज से टॉप स्थान लेने में कामयाब हुआ है. सतत विकास लक्ष्य की निगरानी रखने वाले नीति आयोग द्वारा कई मानकों पर राज्यों को अंक दिए जाते हैं और इन सभी में कलेक्टिव बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को रैंकिंग में बेहतर स्थान मिलता है. उत्तराखंड ने इस साल की रिपोर्ट में नंबर वन की रैंक हासिल की. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है. क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल: एसडीजी सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 2016 से 2030 तक के अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का एक समूह है, जिसे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की सफलता के आधार पर सितंबर 2015 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था.

