उत्तराखंड में आज छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग, देर शाम घोषित होंगे परिणाम, स्टूडेंट्स का जोश HIGH

गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 9 हजार छात्र करेंगे मतदान. 14 पोलिंग बूथों पर होगी मतगणना

UTTARAKHAND STUDENT UNION ELECTIONS
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2025 at 6:54 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 8:36 AM IST

श्रीनगर गढ़वाल: उत्तराखंड के अलग अलग कॉलेजों में आज छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी. जिसके बाद आज देर शाम को ही छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित कर दिये जाएंगे. उत्तराखंड के कॉलेजों में सुबह से ही छात्रसंघ चुनाव वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं.

उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी छात्रसंघ चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा. जिसके बाद मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. विश्वविद्यालय के श्रीनगर और चौरास परिसरों में कुल 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. जहां लगभग 9 हजार पंजीकृत छात्र-छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

चुनाव से पहले कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह ने विभिन्न पोलिंग बूथों, चुनाव कार्यालय, नियंता कार्यालय और मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, सफाई एवं पेयजल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, मतदाता पहचान पत्रों की स्कैनिंग सुविधा का भी अवलोकन किया.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो एचसी नैनवाल ने बताया चुनाव समिति, नियंता एवं डीएसडब्ल्यू बोर्ड के सहयोग से शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मीडिया समिति के संयोजक प्रो एम एम सेमवाल ने सभी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे पहचान पत्र साथ लाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं.

प्रशासन भी हुआ सतर्क: छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी सख्त तैयारी की है. उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर नीलू चावला ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश पारित कर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है. इस क्षेत्र में जुलूस, प्रदर्शन, सामूहिक सभा और प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने 25 से 28 सितम्बर तक चुनाव केंद्र से 200 मीटर की परिधि में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है.

पढे़ं- उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव को लेकर 'HIGH' हुआ पारा, सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स, विरोध में फूंका पुतला

पढे़ं- छात्रसंघ चुनाव में बवाल हुआ तो नपेंगे थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी, IG कुमाऊं ने किया निर्देशित

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावगढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीगढ़वाल यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावUTTARAKHAND STUDENT UNION ELECTIONS

