ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बजट खर्च में वन विभाग 'फिसड्डी', सुस्त गति बिगाड़ न दें कहीं महकमे की सेहत!

उत्तराखंड वन विभाग में बजट खर्च करने में दिख रही सुस्ती, जारी बजट और खर्च में है बड़ा अंतर, आंकड़े कर रहे तस्दीक

Uttarakhand Forest Fund
बजट खर्च में फिसड्डी! (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 3:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग बजट खर्च करने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है. जिसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. वन विभाग में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबंटित करोड़ों रुपयों के सापेक्ष खर्च बेहद कम हो रहा है. स्थितियां ये है कि कई मद में तो विभाग 35 फीसदी बजट भी खर्च नहीं कर पा रहा है.

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के 6 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन उत्तराखंड वन विभाग बजट खर्च करने में पीछे है. शासन स्तर पर बजट जारी कर दिए जाने के बावजूद विभाग अभी तक संतोषजनक खर्च नहीं कर पाया है. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वन विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन खर्च के मामले में स्थिति बेहद निराशाजनक है.

जारी और खर्च बजट का अंतर: आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड राज्य सेक्टर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहयोगित परियोजनाओं के लिए कुल 11930061 हजार रुपए (लगभग 1,193 करोड़) स्वीकृत किए गए. इसके सापेक्ष अभी तक केवल 3438868 हजार रुपए (करीब 344 करोड़) ही खर्च हो पाए हैं. यानी कुल बजट का केवल 29 फीसदी ही उपयोग हुआ है. हालांकि, शासन ने 8016724 हजार रुपए (करीब 801 करोड़) रुपए जारी किए हैं.

Uttarakhand Forest Fund
वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

सबसे बड़ा हिस्सा उत्तराखंड कैंपा फंड (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) का है. इस मद में 16080064 हजार रुपए स्वीकृत हुए, जिसमें 10711724 हजार रुपए यानी करीब (1,071 करोड़) शासन ने जारी किए. इसमें से अब तक केवल 3761823 हजार रुपए (करीब 376 करोड़) ही खर्च हो सके हैं. यह राशि कुल आवंटन का लगभग 23 फीसदी है.

"वन विभाग में खर्च को लेकर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें अक्टूबर महीने से तेजी दिखाई देगी. मौजूदा समय बरसात का होने के चलते इस समय सबसे ज्यादा खर्च पौधारोपण पर ही हो पता है. जबकि, बाकी मरम्मत और दूसरे निर्माण के कारण नहीं हो पाते."- समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, उत्तराखंड वन विभाग

योजनावार खर्च का हाल: अनुदान संख्या 27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजनाओं में स्थिति और भी चौंकाने वाली है. आर्थिक एवं सामाजिक विकास मद में 6539502 हजार रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 2703853 हजार रुपए (करीब 27 फीसदी) खर्च हुए.

वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन में 1014002 हजार रुपए आवंटित थे, जिसमें शासन ने 462149.50 हजार रुपए (करीब 46 करोड़) शासन ने जारी भी कर दिए. जबकि, खर्च हुआ मात्र 304840 हजार रुपए. वनीकरण एवं संरक्षण पर 63400 हजार रुपए स्वीकृत थे, लेकिन विभाग ने सिर्फ 152430 हजार रुपए ही खर्च किए.

Uttarakhand Forest Department
Uttarakhand Forest Department (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, संस्थान एवं अन्य कार्य मद में 223343 हजार रुपए स्वीकृत किए. जबकि, खर्च 66751 हजार रुपए तक सीमित रहा. वन, वन्यजीव, वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण विकास योजना में 160000 हजार रुपए स्वीकृत थे, लेकिन पूरी राशि खर्च नहीं हो सकी.

कैंपा फंड का उपयोग: राज्य को सबसे ज्यादा फंड कैंपा योजना (CAMPA) के तहत मिला. यहां 15625901 हजार रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन अब तक केवल 3718997 हजार रुपए (करीब 24 फीसदी) ही खर्च हो पाए हैं. इसी तरह एससीएसटी योजनाओं में 313046 हजार रुपए मिले, जिनमें से 36612 हजार रुपए ही खर्च हुए.

जानकारों की राय: वन विभाग का बजट खर्च करने में पिछड़ना चिंताजनक माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि जब समय पर बजट जारी हो चुका है, तब विभाग की जिम्मेदारी थी कि योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करें. खर्च में देरी से न केवल परियोजनाएं अधर में लटकती हैं. बल्कि, विकास कार्यों की रफ्तार भी थम जाती है.

आंकड़ों से साफ है कि उत्तराखंड वन विभाग बजट खर्च करने में बुरी तरह पीछे है. यदि आने वाले महीनों में विभाग ने तेजी नहीं दिखाई तो समय पर वन विभाग की ओर से इस बजट को खर्च करना मुश्किल हो जाएगा. वन संरक्षण से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अधर में लटक जाएंगे. शासन को इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करने की जरूरत है. ताकि, योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच सके.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENTउत्तराखंड वन विभाग बजट खर्चFOREST DEPARTMENT BUDGET SPENDUTTARAKHAND FOREST FUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.