उत्तराखंड वन विभाग में दूसरे दिन भी तबादले, डॉ साकेत बडोला का कद बढ़ा, डॉ भार्गव का ट्रांसफर - UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT NEWS

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ साकेत बडोला को वन संरक्षक पश्चिम वृत्त हल्द्वानी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2025 at 2:25 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में वन विभाग में अफसरों का लगातार दूसरे दिन भी तबादला हुआ है. आज मंगलवार 26 अगस्त को जारी लिस्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन सेवा संवर्ग के दो अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है. इनमें एक अफसर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. दूसरे अफसर को नई जिम्मेदारी देते हुए ट्रांसफर किया गया है.

डॉ साकेत बडोला का कद बढ़ा: आज जारी हुई तबादला और अतिरिक्त जिम्मेदारी वाली लिस्ट में पहला नाम डॉक्टर साकेत बडोला का है. डॉ बडोला को वन संरक्षक, पश्चिम वृत्त हल्द्वानी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अभी तक बडोला वन संरक्षक और निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर का प्रभार देख रहे थे. इस तरह वन महकमे में डॉक्टर साकेत बडोला का रुतबा बढ़ा है. उप सचिव हेमा पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त प्रभार के लिए डॉ बडोला को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वेतन और भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे.

वन विभाग का लेटर (Photo courtesy- Forest Department)

डॉ विनय कुमार भार्गव का तबादला: मंगलवार को जारी हुई दूसरी तबादला लिस्ट के अनुसार डॉ विनय कुमार भार्गव, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी का तबादला कर दिया गया है. डॉक्टर भार्गव को वन संरक्षक/निदेशक नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर का नया प्रभार दिया गया है. बताया गया है कि ये नियुक्ति जनहित में की गई है. इन्हें तत्काल अपने नए तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग देकर शासन को सूचित करने को कहा गया है.

वन विभाग का लेटर (Photo courtesy- Forest Department)

सोमवार को बड़े पैमाने पर तबादला पोस्टिंग हुए थे: गौरतलब है कि सोमवार को भी बड़ी संख्या में वन विभाग में तबादले हुए थे. उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को अपनी नई टीम मिली तो विभाग में कई बड़े बदलाव भी किए गए. सोमवार को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया तो वन मुख्यालय से लेकर शासन और प्रतिनियुक्ति से जुड़े कुछ पदों पर भी बदलाव हुए थे. वहीं फील्ड पोस्टिंग में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

सोमवार की तबादला सूची के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा कैंपा की जिम्मेदारी भी देखते रहेंगे. रंजन कुमार मिश्रा से वन संरक्षण नोडल अधिकारी अतिरिक्त प्रभार हटाया गया है. उत्तराखंड वन विकास निगम में नीना ग्रेवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया. एसपी सुबुद्धि को अब प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षण नोडल अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई. सुशांत पटनायक को वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई.

तेजस्विनी पाटिल को मुख्य वन संरक्षक और निदेशक वन प्रशिक्षण पद से हटाया गया था. इसकी जगह उन्हें मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना और कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी दी गई थी. आईएफएस संजीव चतुर्वेदी से कार्य योजना की जिम्मेदारी वापस ली गई और उन्हें मुख्य वन संरक्षक, निदेशक वानिकी प्रशिक्षण अकादमी की जिम्मेदारी दी गई. धीरज पांडे को गढ़वाल वन महकमे का चीफ बनाया गया. इसके अलावा भी वन महकमें में बड़े बदलाव सोमवार को हुए थे.
