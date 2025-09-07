ETV Bharat / state

उत्तराखंड वन विभाग में पटरी से उतरा तबादला सिस्टम, शासन ने पलटा CSB का फैसला

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने 11 दिनों के भीतर ही सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) का फैसला पलट दिया है. हैरत की बात यह है कि इस बार तबादला सूची जारी होते ही विवाद शुरू हो गया था. आखिरकार सरकार को इस मामले में बैक फुट पर आना पड़ा. बात केवल एक तबादले की नहीं है बल्कि इस बार जिस तरह विवाद बढ़ा है उसने विभाग में तबादला सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. शासन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी वन संरक्षक विनय कुमार भार्गव को प्रमुख वन संरक्षक हॉफ के कार्यालय में संबद्ध कर दिया है. आदेश में 11 दिन पहले हुए स्थानांतरण आदेश संख्या 1457 को नितांत अस्थाई रूप से स्थगित किए जाने का जिक्र है. यानी वो आदेश जो सिविल सर्विस बोर्ड के कथित निर्णय से किया गया था. इस 11 दिन पुराने आदेश में विनय कुमार भार्गव को निदेशक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जिम्मेदारी दी गई थी.



चौंकाने वाली बात यह है कि 1 अगस्त को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण को करने के लिए सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक की गई थी.जिसका आदेश करीब 21 दिन बाद जाकर हुआ. उधर अधिकारियों का तबादला आदेश जारी होते ही यह सूची विवादों में आ गई. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले IFS विनय भार्गव ने अपने तबादले के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फिर पीछे-पीछे आईएफएस पंकज कुमार ने भी अपने तबादले को कोर्ट में चुनौती दे दी.

हाईकोर्ट ने आईएफएस विनय भार्गव को तो राहत नहीं दी, लेकिन बताया गया कि IFS पंकज कुमार के तबादले पर हाईकोर्ट ने शासन को पुनर्विचार के लिए कहा. अभी इसका हाईकोर्ट से लिखित आदेश भी नहीं आया था कि शासन में हड़कंप मच गया. अब शासन ने खुद ही विनय भार्गव के तबादले को स्थगित करते हुए उन्हें मुख्यालय अटैच कर दिया.