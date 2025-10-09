ETV Bharat / state

GIS तकनीक से राजाजी और कॉर्बेट की तय होगी सीमाएं, इस संस्थान को दिया गया काम

वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा ने इसके लिए कंपनी के जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है. जिसमें काम शुरू करने को कहा गया है.

उत्तराखंड वन विभाग
October 9, 2025

देहरादून: राज्य में वन भूमि से जुड़े विवादों और सीमांकन को लेकर अब तकनीकी स्तर पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है. खास बात यह है कि इसकी शुरुआत कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से होने जा रही है. जल्द ही GIS तकनीक से इन दोनों ही टाइगर रिजर्व की हदें तय की जाएंगी. इसके बाद दूसरे चरण में राज्य के तमाम वन क्षेत्र की सीमाओं को भी डिजिटल रूप से तय किया जाएगा.

उत्तराखंड सरकार ने Precise Survey of Identified Boundary and Creation and Maintenance of an Enterprise Class Web/Cloud GIS Based Forest Land Decision Support System परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आईटीआई लिमिटेड को निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, भारत सरकार के इस उपक्रम को इस काम के लिए कार्यदाई संस्थान नामित किया गया है. जिसके चलते वन क्षेत्र का तकनीकी रूप से सीमांकन चरणबद्ध तरीके से ये संस्थान करेगा.

प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा की ओर से कंपनी के जनरल मैनेजर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन के आदेशों के अनुपालन में इस परियोजना की Standard Operating Procedure को अनुमोदित कर कार्यवाही शुरू की गई है. पत्र में यह भी कहा गया है कि परियोजना की Detailed Project Report और Preliminary Project Report को जल्द तैयार किया जाए. जिससे कार्य की अनुमानित लागत और तकनीकी विवरण तय किए जा सकें.

प्रमुख वन संरक्षक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के भीतर Preliminary Project Report शासन को उपलब्ध कराई जाए. उसके बाद Detailed Project Report तैयार की जाए. इसमें मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव भी सम्मिलित किए जाएं. विभाग ने यह भी कहा है कि परियोजना के प्रत्येक चरण का पालन SOP के अनुसार किया जाये. जिससे सर्वे और डेटा प्रबंधन की सटीकता बनी रहे.

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्र की सटीक सीमाएं तय करना, अतिक्रमण और भूमि विवादों को समाप्त करना और GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से भूमि प्रबंधन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है. इस परियोजना को उत्तराखंड में पायलट मोड पर किया जा रहा है. इससे राज्य में वन भूमि से जुड़े रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा. उपग्रह आधारित सर्वे से सीमाओं की सटीक पहचान की जा सकेगी. इस सिस्टम से वन भूमि के भीतर चल रहे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी आसान होगी.

परियोजना पूरी होने के बाद उत्तराखंड उन गिनेचुने राज्यों में शामिल होगा, जहां वन भूमि का पूरा रिकॉर्ड GIS आधारित वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि वन भूमि प्रबंधन में तकनीकी दक्षता भी सुनिश्चित होगी.

