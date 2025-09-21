ETV Bharat / state

IFS के बाद रेंजर के ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे, वन विभाग में मचा हड़कंप, DFO से मांगा गया जवाब

देहरादून: तबादलों का न्याय प्रक्रिया में फंसना वन महकमे के लिए मुश्किल भरा हो रहा है. पहले भारतीय वन सेवा के अधिकारी और अब रेंजर के मामले में तबादले पर स्टे से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. खास बात यह है कि मामले में डीएफओ से भी अब जवाब मांगा गया है.

नंदा देवी राजजात के लिए वन क्षेत्र में होने वाले कामों पर एस्टीमेट न बनाने का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है. स्थिति यह है कि प्रकरण पर बदरीनाथ वन प्रभाग से लेकर वन मुख्यालय तक पत्राचार हुए. इसके बाद वन क्षेत्र अधिकारी नंदप्रयाग हेमंत सिंह बिष्ट को रेंज से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया. हैरत की बात यह है कि इस आदेश के खिलाफ वन क्षेत्राधिकार हेमंत सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जहां वे मुख्यालय के आदेश पर स्टे भी ले आये हैं.

मामला नंदप्रयाग रेंज का है. जिसमें वन क्षेत्राधिकार हेमंत बिष्ट तैनात हैं. नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में प्रस्तावित है. उत्तराखंड में यह बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होती है. यह यात्रा हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है. जाहिर है कि इसके महत्व को देखते हुए बाकी विभागों की तरह ही वन विभाग भी अभी से इसकी तैयारी में जुटा हुआ है. ऐसे में वन क्षेत्राधिकार हेमंत बिष्ट पर आरोप है कि उन्होंने नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए होने वाले कामों को लेकर DFO कार्यालय को एस्टीमेट नहीं भेजा. इसी के आधार पर वन मुख्यालय में DFO कार्यालय से भेजे गए शिकायती पत्र के आधार पर उनका तबादला किया गया.

खास बात यह है कि हाईकोर्ट में वन क्षेत्राधिकारी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि DFO ने 5 लाख से काम के एस्टीमेट बनाने के लिए कहे थे, जबकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि विभिन्न एस्टीमेट को 5 लाख के रूप में विभाजित करना संभव नहीं है. उन्होंने याचिका में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. उन्हें इन्हीं गलत आरोपों के तहत रुद्रप्रयाग वन प्रभाग अटैच किया गया है.