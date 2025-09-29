ETV Bharat / state

दीपावली को मिलावट फ्री बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग का सैंपलिंग ऑपरेशन, ऐसे हो रही जांच

दीपावली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ अलर्ट: दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश भर में तमाम जगहों पर कार्रवाई की गई है. एफडीए के अनुसार, कुमाऊँ रीजन के नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावत जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान करीब 200 खाद्य सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए. साथ ही निरीक्षण के दौरान 100 किलो से अधिक मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया. कुमाऊं रीजन में कुल 252 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.

देहरादून: दीपावली पर्व के दौरान मिठाइयों के साथ ही अन्य खाद्य सामग्रियों का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि हर साल दीपावली पर्व के दौरान मिलावटखोरी के मामले काफी अधिक देखे जाते हैं. इसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट हो गया है. साथ ही त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है. लेकिन एफडीए के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है कि त्योहारी सीजन के दौरान जांच सैंपल की संख्या काफी अधिक हो जाती है, जिसके चलते जांच रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बढ़ाई सैंपलिंग: इसी तरह, गढ़वाल मण्डल में 27 सितंबर को बड़े स्तर पर निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की गई. उत्तरकाशी जिले में 08 निरीक्षण किए गए और 02 सैंपल लिए गए. टिहरी जिले में 02 दुकानों का निरीक्षण, रुद्रप्रयाग जिले में 03 दुकानों का निरीक्षण और चमोली जिले में 04 दुकानों का निरीक्षण किया गया. देहरादून जिले में 03 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 02 सैंपल एकत्र किए गए. हरिद्वार जिले में 02 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. पौड़ी जिले में 03 दुकानों और श्रीनगर में 18 दुकानों का निरीक्षण गया, साथ ही 11 सैंपल लिए गए.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया सैंपलिंग अभियान (Photo- ETV Bharat)

मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहा अभियान: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त गणेश कंडवाल ने कहा कि-

पूरे राज्य में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग हो रही है (Photo- ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत प्रदेश के दोनों मंडलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीमें निरीक्षण करने के साथ ही सैंपल एकत्र कर रही हैं. इस अभियान के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी. जिसके पहले चरण में सभी खाद्य कारोबारियों के साथ बैठक और खाद्य विक्रेताओं को चिन्हित किया गया. ऐसे में अब दूसरे चरण के दौरान निरीक्षण और सैंपल एकत्र की कार्रवाई की जा रही है.

-गणेश कंडवाल, उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग-

अशुद्ध खाद्य पदार्थ किए जाते हैं नष्ट: उपायुक्त गणेश कंडवाल ने बताया कि प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण के दौरान जब कोई शिकायत करता है, तो उस दौरान डेयरी और डेयरी से बने उत्पादों की जांच की जाती है. साथ ही शुद्ध न पाए जाने पर डेयरी खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हुए इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाता है. हाल ही में हरिद्वार में एक डेयरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो अनाधिकृत रूप से पनीर का निर्माण कर रहे थे.

मोबाइल वैन से भी हो रही खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग: इसके साथ ही कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान सैंपल की जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का भी इस्तेमाल करने के निर्देश आयुक्त की ओर से दिए गए हैं. इसके अलावा सचल खाद्य विश्लेषण शालाओं के जरिए तत्काल मौके पर जांच की जाती है. इसके बाद लीगल सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है. ऐसे में टेस्टिंग लैब की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.