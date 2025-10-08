ETV Bharat / state

दिवाली पर पटाखों से झुलसते हैं कई लोग, बरतें ये सावधानियां, अग्निशमन विभाग ने भी कसी कमर

देहरादून/रामनगर: प्रकाश का पर्व दीपावली सिर पर है. ऐसे में अग्नि सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने कमर कसनी शुरू कर दी है. अग्निशमन आईजी ने दीपावली पर सभी फायर स्टेशन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही अग्निशमन विभाग को विशेष सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाने को कहा गया है. वहीं, आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलस या जल जाते हैं. जिसे लेकर भी सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं.

उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा आईजी मुख्तार मोहसिन ने सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की एक बैठक ली. बैठक में आगामी दीपावली के दौरान राज्यभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, आतिशबाजी/पटाखों से संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम और किसी भी प्रकार की आग की घटना से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए.

दीपावली के अवसर पर बाजारों, धार्मिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है. पटाखों और विद्युत सजावट के अत्यधिक प्रयोग से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसलिए सभी जिलों के सभी फायर स्टेशन और इकाइयों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है. साथ ही फायर टेंडरों और उपकरणों की तकनीकी जांच करने और आपात स्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं.

पटाखे से निकला धुआं (फाइल फोटो- ETV Bharat)

अग्नि सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश: सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाएं. साथ ही प्रमुख बाजारों, गोदामों, मॉल्स, पटाखा विक्रय स्थलों, धार्मिक स्थलों और भंडारण स्थलों में सुरक्षा मानकों की जांच करें.

खासकर जहां पटाखे बनाए या संग्रहित किए जाते हैं, वहां नियमानुसार सुरक्षा के उपाय किए जाएं. सभी फायर हाईड्रेंट का निरीक्षण कर उन्हें कार्यशील रखा जाए. सभी चयनित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण समय से कर लिया जाए. अग्निशमन मशीनों व उपकरणों के रख-रखाव, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जल्द पहुंच मार्ग बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.

दीपावली के दौरान अस्थायी आतिशबाजी की दुकान के लिए लाइसेंस जारी करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि ज्वलनशील स्थानों या विद्युत ट्रांसफॉर्मर और लाइनों के पास कोई दुकान न लगाई जाएं. व्यापार मंडलों से समन्वय बनाकर कर फायर टेंडर के लिए मार्ग खुला रखा जाए.