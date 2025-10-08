दिवाली पर पटाखों से झुलसते हैं कई लोग, बरतें ये सावधानियां, अग्निशमन विभाग ने भी कसी कमर
देहरादून में अग्नि सुरक्षा को लेकर बैठक, अग्निशमन एवं आपात सेवा आईजी ने दिए अहम निर्देश, रामनगर में दीपावली से पहले हटाया गया अतिक्रमण
देहरादून/रामनगर: प्रकाश का पर्व दीपावली सिर पर है. ऐसे में अग्नि सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने कमर कसनी शुरू कर दी है. अग्निशमन आईजी ने दीपावली पर सभी फायर स्टेशन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही अग्निशमन विभाग को विशेष सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाने को कहा गया है. वहीं, आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलस या जल जाते हैं. जिसे लेकर भी सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं.
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा आईजी मुख्तार मोहसिन ने सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की एक बैठक ली. बैठक में आगामी दीपावली के दौरान राज्यभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, आतिशबाजी/पटाखों से संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम और किसी भी प्रकार की आग की घटना से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए.
दीपावली के अवसर पर बाजारों, धार्मिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है. पटाखों और विद्युत सजावट के अत्यधिक प्रयोग से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसलिए सभी जिलों के सभी फायर स्टेशन और इकाइयों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है. साथ ही फायर टेंडरों और उपकरणों की तकनीकी जांच करने और आपात स्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं.
अग्नि सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश: सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाएं. साथ ही प्रमुख बाजारों, गोदामों, मॉल्स, पटाखा विक्रय स्थलों, धार्मिक स्थलों और भंडारण स्थलों में सुरक्षा मानकों की जांच करें.
खासकर जहां पटाखे बनाए या संग्रहित किए जाते हैं, वहां नियमानुसार सुरक्षा के उपाय किए जाएं. सभी फायर हाईड्रेंट का निरीक्षण कर उन्हें कार्यशील रखा जाए. सभी चयनित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण समय से कर लिया जाए. अग्निशमन मशीनों व उपकरणों के रख-रखाव, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जल्द पहुंच मार्ग बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.
दीपावली के दौरान अस्थायी आतिशबाजी की दुकान के लिए लाइसेंस जारी करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि ज्वलनशील स्थानों या विद्युत ट्रांसफॉर्मर और लाइनों के पास कोई दुकान न लगाई जाएं. व्यापार मंडलों से समन्वय बनाकर कर फायर टेंडर के लिए मार्ग खुला रखा जाए.
इसके अलावा सभी जिलों को विस्फोटक नियम 2008 (नियम 84, 85, 88) और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम 2016 (धारा 14–18) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही प्रत्येक जिला स्तर पर दीपावली पर्व के मद्देनजर एक फायर प्लान तैयार किया जाएगा. जिसके तहत महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर दिवाली से पहले ही अग्निशमन यूनिट तैनात रहेंगी.
पटाखा दुकानदारों के लिए सुरक्षा निर्देश-
- पटाखा ब्रिकी स्थल पर अन्य सामग्री के बेचने पर प्रतिबंध रहेगा.
- 'धूम्रपान निषेध' का बोर्ड लगाना होगा.
- मोमबत्ती, पेट्रोमेक्स या केरोसिन लैंप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा.
- अलग-अलग प्रकार की आतिशबाजी के सामान के केवल दो-दो डिब्बे ही खुले रखने होंगे.
- ज्वलनशील दुकानों से 50 मीटर दूरी रखनी होगी.
- पर्याप्त मात्रा में पानी, रेत और अग्निशामक यंत्र रखना होगा.
- लाइसेंसधारी केवल निर्धारित अवधि में ही खरीद और बेच सकेंगे.
- एक लाइसेंस पर एक से ज्यादा स्थान पर आतिशबाजी के सामान नहीं बेच सकेंगे.
- इन दुकानों से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या मार्ग अवरोध न हो, इसका ध्यान रखना होगा.
- बच्चों या अक्षम लोगों से बिक्री नहीं कराई जाएगी.
- संभव हो तो दुकानें खुले मैदानों में लगाई जाएगी. वहां फायर टेंडर तैनात रहेंगे.
- विद्युत वायरिंग ISI/ISO प्रमाणित होना चाहिए.
- आपातकालीन नंबर 112, स्थानीय थाना/चौकी और फायर स्टेशन का नंबर दुकान पर लगाना होगा.
आम जनता के लिए सुरक्षा उपाय-
- विद्युत सजावट में घटिया तार या ओवरलोडिंग से बचें.
- खुले स्थानों पर ही पटाखे फोड़े, बच्चों को अकेले न छोड़ें.
- पटाखों का सीमित उपयोग करें.
- दीयों/मोमबत्तियों को ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें.
- गैस चूल्हा, सिलेंडर और बिजली के स्विच बंद करके ही बाहर जाएं.
- आग लगने पर तत्काल 112 पर सूचना दें.
- भवनों और बाजारों में अग्निशामक यंत्र रखें.
- बुजुर्ग, बच्चे, पालतू पशु को धुएं और शोर से सुरक्षित रखें.
दिवाली पर क्या करें-
- केवल अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तारों और उपकरणों का इस्तेमाल करें.
- पटाखे खुले स्थानों पर चलाएं और बच्चों पर निगरानी रखें.
- घर, दुकान और कार्यस्थल पर अग्निशामक यंत्र रखें.
- पटाखों और दीयों को ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें.
- फायर टेंडर के लिए रास्ता खुला रखें.
- पड़ोसियों और बच्चों को सुरक्षा के बारे में जागरूक करें.
दिवाली पर क्या न करें-
- घटिया तारों या ओवरलोडिंग से सजावट न करें.
- बंद कमरों या भीड़ वाले स्थानों पर पटाखे न छोड़ें.
- दीयों या मोमबत्तियों को पर्दों, कपड़े या कागज के पास न रखें.
- पटाखा दुकानों पर धूम्रपान या खुली बत्ती के लैंप का प्रयोग न करें.
- बच्चों को पटाखे न दें.
- फायर टेंडर के रूट पर कोई बाधा न डालें.
- बिना लाइसेंस के आतिशबाजी सामानों की खरीद और ब्रिकी न करें.
रामनगर में दीपावली से पहले हटाया गया अतिक्रमण: दीपावली पर्व को देखते हुए नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया. यह कार्रवाई नगर पालिका के बाहर अस्पताल को जाने वाली सड़क पर की गई. जहां लंबे समय से फुटपाथों पर अस्थाई दुकानों और ठेलों के जरिए अतिक्रमण किया जा रहा था.
जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका के बाहर अस्पताल मार्ग पर बने फुटपाथों पर कई लोगों ने अस्थाई दुकानें और ठेले लगाकर रास्ता संकरा कर दिया था. इससे एंबुलेंस और दमकल वाहनों को अस्पताल की ओर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
इस स्थिति को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया. बुधवार सुबह प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी जताया और टीम के साथ नोकझोंक की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया.
"नगर पालिका क्षेत्र के फुटपाथों और सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दीपावली से पहले मुख्य बाजार क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. ताकि, त्योहारों के दौरान बाजार में लोगों की आवाजाही सुचारू रहे और ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा न आए."- आलोक उनियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रामनगर
