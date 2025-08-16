ETV Bharat / state

जर्जर स्कूलों के निर्माण और मरम्मत को मिली हरी झंडी, 14.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द इन विद्यालयों को ठीक करने के निर्देश दिये हैं.

August 16, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी हो रही है. इसमें तमाम जनपदों में स्कूलों को चार श्रेणी में चिन्हित किया गया है. जिसमें से सी श्रेणी के 10 स्कूलों की मरम्मत और निर्माण को मंजूरी दी गई है. यह सभी स्कूल टिहरी, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के हैं. इनके लिए करीब 14 करोड़ 39 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है.

जर्जर स्कूलों को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की है. इसके लिए जहां पहले ही विभिन्न क्षतिग्रस्त विद्यालयों को चार श्रेणी ए,बी,सी और डी में वर्गीकृत किया गया है. फिलहाल सबसे पहले सी श्रेणी के विद्यालयों को सुधारने के लिए बजट की व्यवस्था की गई है. राज्य में सी श्रेणी के 10 विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है. इसके तहत कुल 14.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है.जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर के चार जिलो के विद्यालय शामिल हैं.

टिहरी जिले के चार स्कूलों को इसमें चिन्हित किया गया है. जिन पर करीब 9 करोड़ रुपए निर्माण और मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे. इसी तरह देहरादून जिले के एक विद्यालय के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं. उधम सिंह नगर के तीन विद्यालयों के लिए करीब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की रकम स्वीकृत की गई है. इसी तरह पौड़ी जिले के दो विद्यालयों में करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी.

राज्य में सी श्रेणी के अलावा डी श्रेणी के विद्यालयों के कायाकल्प का भी प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत डी श्रेणी के चिन्हित 6 स्कूलों को भी कार्यवाही संस्था आवंटित कर दी गई है. इसमें हरिद्वार अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद के विद्यालय शामिल है. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा अधिकारियों को इन विद्यालयों को जल्द से जल्द निर्मित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत इन विद्यालयों में सभी सुविधाओं वाले कक्षों का निर्माण किया जाएगा. जिन विद्यालयों में मरम्मत की जानी है वहां भी नई कक्षाओं के साथ शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

