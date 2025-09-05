ETV Bharat / state

देहरादून: उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हर साल आपदा जैसे हालात बनते रहे हैं. साल 2025 उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के लिहाज से काफी अधिक भयावह रहा है. राज्य में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी समेत तमाम हिस्सों में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. भारी बारिश के चलते आई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जहां एक ओर जान- माल का काफी नुकसान हुआ है. वहीं, दूसरी ओर आपदाग्रस्त क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है. आपदाग्रस्त और जलभराव वाले क्षेत्रों में काफी अधिक गंदगी फैलने की वजह से बड़ी बीमारी फैलने की संभावना जताई जा रही है.

उत्तराखंड में पिछले महीने अत्यधिक भारी बारिश हुई है. जिसके चलते प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों पर तमाम जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. साथ ही जल भराव के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है. जल भराव और चारों तरफ मलबा और गंदगी होने की वजह से ही उत्तराखंड सरकार भी इस बात को मान रही है की लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. जलभराव के कारण तमाम तरह के संक्रमण फैलने या महामारी होने की संभावना है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है.

दरअसल, मानसून सीजन के दौरान सीजनल बीमारियां होने का खतरा रहता है. यही वजह है कि डॉक्टर्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि खासकर मानसून सीजन के दौरान खाने पीने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. खासकर, हर जगह का पानी ना पीते हुए घर का साफ पानी ही पिएं. मानसून सीजन के दौरान जहां एक और सीजनल बीमारियों का खतरा बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर आपदाग्रस्त और जल भराव वाले क्षेत्रों में बीमारियों के फैलने का खतरा है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि आपदाग्रस्त और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाये.