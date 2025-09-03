देहरादून: उत्तराखंड के लिए साल 2025 काफी भयावह साबित हुआ है. इस साल प्राकृतिक आपदा की वजह से उत्तराखंड राज्य को 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा के बाद साल 2025 में आपदा से राज्य को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है. दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों से और जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी. ऐसे में विभागों और जिलों से प्राप्त नुकसान के रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन विभाग ने कंपाइल कर लिया है. वहीं, भारत सरकार की ओर से गठित नुकसान के आकलन के लिए टीम अगले हफ्ते, उत्तराखंड पहुंचने वाली है.
उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आपदा जैसे हालत बनते रहे हैं. खासकर मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में स्थितियां काफी अधिक गंभीर हो जाती हैं. ऐसे में प्राकृतिक आपदा की वजह से हर साल उत्तराखंड को काफी अधिक आर्थिक क्षति होती है. साल 2025 में साल 2013 के बाद सबसे बड़ी आर्थिक क्षति हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2025 में अभी तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक स्थिति हो चुकी है. जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार की जा चुकी है. जल्द ही इसका मेमोरेंडम तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा. ताकि भारत सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा सके.
अगस्त के महीने में पिछले 10 सालों के भीतर सबसे अधिक बारिश हुई है. आमतौर पर बीते सालों में अगस्त महीने में एवरेज 300 से 350 एमएम बारिश होती रही है, लेकिन इस साल अगस्त महीने में 574 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से काफी अधिक है. यही वजह है कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से काफी अधिक क्षति हुई है. सितंबर महीने में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस बात को कहा है कि सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी. जिसके चलते नुकसान की संभावना बनी हुई है. जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानियां बरतनी की जरूरत है.
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा जिस दौरान बरसात हो रही हो उस दौरान यात्रा करने से बचे, क्योंकि बरसात के दौरान भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होने की भी संभावना है. जिसके चलते संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. विनोद कुमार सुमन ने कहा विभागों से नुकसान की सूची प्राप्त हो गई है. जिसको कंपाइल किया गया है. इस आपदा सीजन के दौरान 5000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. साथ ही साल 2025 में 1 अप्रैल से अभी तक 79 लोगों की मौत हुई है. 115 लोग घायल हुए हैं. नुकसान का आकलन करने आने वाली केंद्र की टीम से उनकी बातचीत हुई है. ऐसे में अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को टीम उत्तराखंड आ जाएगी. ये टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन करेगी.
पढ़ें---
- रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने से भारी तबाही, 1 महिला की मौत, 8 लोग लापता
- लाइव आपदा में चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 5 लोगों की मौत, 11 लोग लापता, रो पड़ीं केदारनाथ विधायक
- खतरे में धारी देवी मंदिर! परिसर तक पहुंची अलकनंदा नदी, अलर्ट पर प्रशासन
- हरिद्वार में डेंजर लेवल पार कर गई गंगा, सूखी नदी में बही कार, एक्शन में जिला प्रशासन