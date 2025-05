ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर मुहर, देश की पहली योग नीति को मिली मंजूरी, स्थानीय ठेकेदारों के लिए भी गुड न्यूज - UTTARAKHAND CABINET MEETING

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो) ( @ukcmo )

Published : May 28, 2025

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है. योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हक के रूप में विकसित किया जाएगा. इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया. प्रिक्योरमेंट नियमावली में किया गया संशोधन. राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा. हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा. स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है.

