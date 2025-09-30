ETV Bharat / state

चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तराखंड की ऊंची उड़ान, मोनाको में राज्य के 3 डेंटिस्ट सम्मानित

दंत चिकित्सक डॉ प्रदीप पंवार, विकास भट्ट और केके गुप्ता मोनाको में आयोजित ईएओ में सम्मानित

EAO MONACO CONFERENCE 2025
डेंटिस्ट सम्मानित (Photo courtesy: Dr Pradeep Panwar)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 6:17 PM IST

देहरादून: बीते 18 सितंबर से 20 सितंबर तक पश्चिमी यूरोप के मोनाको देश में चले यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओसियोइंटीग्रेशन सम्मेलन 2025 (EAO) में उत्तराखंड के तीन दंत चिकित्सक डॉ प्रदीप पंवार, विकास भट्ट और केके गुप्ता सम्मानित किए गए.

मोनाको में उत्तराखंड के डेंटिस्ट सम्मानित: हाल ही में दुनिया भर के बेस्ट डेंटिस्ट के हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड के तीन डेंटिस्ट को सम्मानित किया गया. डॉ प्रदीप पंवार और डॉ विकास भट्ट को यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओसियोइंटीग्रेशन से डेंटियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विशेष आमंत्रित किया गया था. आपको बता दें कि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में गढ़वाल ने एक बार फिर अपनी खास पहचान बनाई है. टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक से आने वाले डॉक्टर प्रदीप पंवार को मोनाको में आयोजित प्रतिष्ठित पाव एसएफपीआईओ संयुक्त सम्मेलन 2025 में सम्मानित किया गया.

दुनिया भर के डेंटिस्ट का हुआ सम्मेलन: तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में दुनिया के कोने कोने से दंत विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हुए. इस सम्मेलन में इंप्लांट डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और लेटेस्ट स्टडी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. डॉ पंवार को यूरोपियन एसोसिएशन फॉर ओसियोइंटीग्रेशन (ईएओ) की ओर से विशेष बुलावा भेजा गया था. बतौर वरिष्ठ चिकित्सक और इंप्लांटियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होने की वजह से उन्हें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ. सम्मेलन में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और आधुनिक इंप्लांट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर अपने विचार रखे.

डॉक्टर प्रदीप पंवार के गृह क्षेत्र में खुशी की लहर: इस मौके पर डॉक्टर पंवार ने कहा कि उनको दिया गया सम्मान केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का नेतृत्व करना उनके लिए बड़ी सौभाग्य के साथ-साथ गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि उनका यह सपना है कि भविष्य में हमारे यूथ डेंटिस्ट भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं. डॉ पंवार की इस उपलब्धि के चलते उनके गृह क्षेत्र धनोल्टी विधानसभा और जौनपुर ब्लाक में खुशी की लहर है. चिकित्सा जगत के जानकार मानते हैं कि उनका यह सम्मान गढ़वाल सहित पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

अधिकतम इंप्लांट सर्जरी और सक्सेस रेट के चलते मिला सम्मान: आपको बता दें कि यूरोप के मोनाको में सम्मानित किए गए उत्तराखंड के इन तीन डेंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप पंवार, विकास भट्ट और केके गुप्ता को उत्तराखंड में अधिकतम इंप्लांट सर्जरी करने और उनके सक्सेस रेट को देखते हुए सम्मानित किया गया है. डॉक्टर विकास भट्ट उत्तरकाशी के निवासी हैं और वह देहरादून में पिछले 12 सालों से दंत चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वहीं डॉक्टर केके गुप्ता गढ़वाल के श्रीनगर में 12 सालों से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं.

डॉ प्रदीप पंवार ने बताया कि यह सम्मान उन्हें और उनके दो साथी डॉक्टर को प्रदेश में अब तक सबसे अधिक इंप्लांट सर्जरी करने और उसमें भी सक्सेस रेट सबसे अधिक होने के चलते दिया गया है. उन्होंने बताया कि उनके साथी डॉक्टर के के गुप्ता वरिष्ठ डॉक्टर हैं. हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद इंप्लांट सर्जरी शुरू की और इसीलिए इन तीनों डॉक्टर की औसत इंप्लांट सर्जरी की संख्या लगभग बराबर है. यह तीनों टॉप सक्सेस रेट के साथ इंप्लांट सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं.

DENTISTS DR PRADEEP PANWARDENTISTS VIKAS BHATTASSOCIATION OF OSSEOINTEGRATIONओसियोइंटीग्रेशन सम्मेलन मोनाकोEAO MONACO CONFERENCE 2025

