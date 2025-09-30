ETV Bharat / state

चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तराखंड की ऊंची उड़ान, मोनाको में राज्य के 3 डेंटिस्ट सम्मानित

देहरादून: बीते 18 सितंबर से 20 सितंबर तक पश्चिमी यूरोप के मोनाको देश में चले यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओसियोइंटीग्रेशन सम्मेलन 2025 (EAO) में उत्तराखंड के तीन दंत चिकित्सक डॉ प्रदीप पंवार, विकास भट्ट और केके गुप्ता सम्मानित किए गए.

मोनाको में उत्तराखंड के डेंटिस्ट सम्मानित: हाल ही में दुनिया भर के बेस्ट डेंटिस्ट के हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड के तीन डेंटिस्ट को सम्मानित किया गया. डॉ प्रदीप पंवार और डॉ विकास भट्ट को यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओसियोइंटीग्रेशन से डेंटियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विशेष आमंत्रित किया गया था. आपको बता दें कि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में गढ़वाल ने एक बार फिर अपनी खास पहचान बनाई है. टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक से आने वाले डॉक्टर प्रदीप पंवार को मोनाको में आयोजित प्रतिष्ठित पाव एसएफपीआईओ संयुक्त सम्मेलन 2025 में सम्मानित किया गया.

दुनिया भर के डेंटिस्ट का हुआ सम्मेलन: तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में दुनिया के कोने कोने से दंत विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हुए. इस सम्मेलन में इंप्लांट डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और लेटेस्ट स्टडी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. डॉ पंवार को यूरोपियन एसोसिएशन फॉर ओसियोइंटीग्रेशन (ईएओ) की ओर से विशेष बुलावा भेजा गया था. बतौर वरिष्ठ चिकित्सक और इंप्लांटियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होने की वजह से उन्हें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ. सम्मेलन में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और आधुनिक इंप्लांट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर अपने विचार रखे.

डॉक्टर प्रदीप पंवार के गृह क्षेत्र में खुशी की लहर: इस मौके पर डॉक्टर पंवार ने कहा कि उनको दिया गया सम्मान केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का नेतृत्व करना उनके लिए बड़ी सौभाग्य के साथ-साथ गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि उनका यह सपना है कि भविष्य में हमारे यूथ डेंटिस्ट भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं. डॉ पंवार की इस उपलब्धि के चलते उनके गृह क्षेत्र धनोल्टी विधानसभा और जौनपुर ब्लाक में खुशी की लहर है. चिकित्सा जगत के जानकार मानते हैं कि उनका यह सम्मान गढ़वाल सहित पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा.