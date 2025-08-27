ETV Bharat / state

उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम जल्द होगी तैयारी, जिलाध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलेंगे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक - KUMARI SELJA MEETING IN DEHRADUN

उत्तराखंड में जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हर जिले में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे और जिलाध्यक्ष का चयन करेंगा.

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठक. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 5:11 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज 27 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची. कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ संगठन सृजन कार्यक्रम राज्य के ज्वलंत सवालों पर पार्टी की आंदोलनात्मक रणनीति पर चर्चा की. कुमारी शैलजा करीब एक साल बाद देहरादून पहुंची थी.

एक साल बाद देहरादून आई कुमारी शैलजा: कुमारी शैलजा साल 2024 में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के की देहरादून के रेस कोर्स में हुई रैली के बाद आज देहरादून पहुंची. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस द्वारा जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी परगट सिंह, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व तमाम विधायक शामिल हुए.

सितंबर में उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक: कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन के कार्यक्रम को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है. उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं, जिनके अच्छे परिणाम आए हैं. सितंबर में कार्यक्रम से जुड़े पर्यवेक्षक उत्तराखंड दौरे पर आएंगे. हर जिले के लिए शीर्ष नेतृत्व ने एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है, उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के तीन-तीन पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे. पर्यवेक्षक प्रत्येक जिलों में 10 दिन रहकर लोगों और विभिन्न संगठनों के साथ बातचीत करेंगे.

एआईसीसी को भेजी जाएगी रिपोर्ट: इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ प्रत्याशियों को लेकर चर्चा भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करके एआईसीसी को भेजेंगे. उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करके हर जिले में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी.

नए लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा: उन्होंने कहा कि यदि कोई संगठन के लिए मजबूती के साथ काम कर रहा है तो उन्हें कंटिन्यू भी किया जा सकता है, जबकि कुछ जिलों में बदलाव भी किया जा सकता है. कुमारी शैलजा का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने भी इच्छा जताई है कि नए लोगों को संगठन से जोड़ा जाए, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके.

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना: कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाल ही मे संपन्न हुए हैं, उसमें प्रदेश की जनता ने बदलाव की इच्छा जाहिर की है. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हो गए हैं, और इसके खिलाफ जमीनी स्तर पर लोगों ने बदलाव की इच्छा को जता दिया है.

उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा पर सत्ताबल और धनबल के दुरुपयोग करके पंचायतों में कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की इन हरकतों से कांग्रेस को भविष्य में चौकन्ना होने का मौका मिल गया है. इसलिए आने वाले समय में जिला, ब्लॉक, मंडल स्तर पर संगठन को और मजबूत किया जाएगा.

गठन को मजबूत करने पर जोर: कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर माहरा ने कहा कि बीते लंबे समय से संगठन को नया रूप दिए जाने की जद्दोजहद की जा रही थी, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की है.

उन्होंने कहा कि पार्टी को अब कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. यह कार्यक्रम उसी का रूप है. इस कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक जिलों में जाकर करीब दो से ढाई हजार लोगों से संवाद करेंगे, और कम से कम 7 या अधिक से अधिक 12 दिन वहां रहेंगे.

उसके बाद पर्यवेक्षक एक आंकड़ा एआईसीसी को भेजें गेय नए जिला अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा, जो सभी मापदंड पूरा करता हो. उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से यह अच्छा प्रयास है और इसमें कांग्रेस संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर कई अच्छी चीजें निकलकर सामने आएंगी.

