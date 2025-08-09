धराली, उत्तरकाशी: उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा लगातार तीन दिन पैदल चलकर करीब 37 किलोमीटर की दूरी तय करके आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली पहुंच चुके हैं. माहरा रास्ते से अपनी यात्रा के वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सारा अनुभव शेयर कर रहे थे.
आपदाग्रस्त धराली पहुंचे करन माहरा: शुक्रवार को जब पीसीसी चीफ करन माहरा धराली पहुंचे तो उन्होंने फिर से कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए. दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की धरारी यात्रा पर नजर बनाए हुए है. उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने करन माहरा द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो ट्वीट को रीट्वीट भी किया है.
कुछ घंटे पहले धराली पहुंचा हूँ।— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 8, 2025
रास्ते में कई जगह सड़कें टूटी पड़ी थीं। पहाड़ खिसक रहे थे, मलबा रास्ता रोक रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथियों के इरादे नहीं डगमगाए।
इस कठिन और जोखिम भरे सफर में मेरे साथ उत्तरकाशी कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील जिलाध्यक्ष श्री मनीष राणा जी, शहर… pic.twitter.com/0jEYTpw5Fc
धराली पहुंचकर करन माहरा ने किया ट्वीट: करन माहरा ने धराली पहुंचते ही लिखा-
कुछ घंटे पहले धराली पहुंचा हूँ। रास्ते में कई जगह सड़कें टूटी पड़ी थीं। पहाड़ खिसक रहे थे, मलबा रास्ता रोक रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथियों के इरादे नहीं डगमगाए। इस कठिन और जोखिम भरे सफर में मेरे साथ उत्तरकाशी कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील जिलाध्यक्ष मनीष राणा जी, शहर अध्यक्ष कमल सिंह रावत जी, पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश गौड़ जी, इंटक कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष दीपक रावत जी, नवनिर्वाचित प्रधान राकेश सेमवाल जी और हमारे अन्य कांग्रेस साथी डटे रहे।
धराली में सिर्फ़ घर नहीं टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास अब सवाल हैं कि कब मिलेगी सरकार की मदद? कौन सुनेगा उनकी बात?— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 8, 2025
जिनका सब कुछ खत्म हो गया उनको मदद के नाम पर सरकार पांच हज़ार का चैक थमा कर उनके घावों पर और नमक लगा रही है।
मैंने आपदा… pic.twitter.com/7Bxs9OOy9C
ये सिर्फ़ नेता नहीं आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़े सच्चे साथी हैं। हम वहाँ पहुँचे जहाँ सरकार नहीं पहुंची। हम उस आवाज़ को सुनने निकले जो आज भी राहत की राह तक रही है। धराली और आसपास के क्षेत्रों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। सरकारी आँकड़ों से कहीं ज़्यादा नुकसान ज़मीन पर दिख रहा है।
धराली पहुँच चुका हूँ…— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 8, 2025
यहाँ देखकर और स्थानीय निवासियों से बात करने पर पता चलता है कि सरकार जो नुकसान बता रही है, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा भयावह है।
यहाँ सिर्फ घर नहीं टूटे, यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बिखर गईं।
जिनके पास कभी दो वक़्त की रोटी थी, आज उनके पास एक चादर तक नहीं।
जिनके… pic.twitter.com/bLmuvc5Op2
करन माहरा का दूसरा ट्वीट: इसके बाद करन माहरा ने एक और ट्वीट किया और लिखा-
धराली में सिर्फ़ घर नहीं टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास अब सवाल हैं कि कब मिलेगी सरकार की मदद? कौन सुनेगा उनकी बात? जिनका सब कुछ खत्म हो गया उनको मदद के नाम पर सरकार पांच हज़ार का चेक थमा कर उनके घावों पर और नमक लगा रही है।
उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने और बाढ़ की विनाशकारी घटना ने अनेक परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस कठिन समय में @INCIndia पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @kharge जी और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता और संकल्प के साथ… pic.twitter.com/RCN5nXFQwa— Kumari Selja (@Kumari_Selja) August 8, 2025
मैंने आपदा पीड़ितों से मुलाक़ात की, उनका दर्द सुना, उन्हें ढांढस बंधाया। बच्चों की आँखों में डर था, बुज़ुर्गों के पास दवा नहीं थी, माँओं की रो रोकर आँखें सूज गई हैं। सरकार कहती है मदद पहुँचा रहे हैं, लेकिन धराली के लोग अब भी अकेले हैं। रास्ते बंद हैं, ज़िन्दगी ठहरी हुई है। हम तो पैदल चलकर, मलबा पार कर के यहाँ पहुँच गए। क्या सरकार सिर्फ़ हेलीकॉप्टर से फ़ोटो खिंचवाने ही आएगी? मदद भी पहुँचाएगी या नहीं?
धराली पहुँच चुका हूँ…— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 8, 2025
यहाँ देखकर और स्थानीय निवासियों से बात करने पर पता चलता है कि सरकार जो नुकसान बता रही है, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा भयावह है।
यहाँ सिर्फ घर नहीं टूटे, यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बिखर गईं।
जिनके पास कभी दो वक़्त की रोटी थी, आज उनके पास एक चादर तक नहीं।
जिनके… pic.twitter.com/bLmuvc5Op2
उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने करन माहरा का वीडियो रीट्वीट किया: उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने करन माहरा की यात्रा के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा-
उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने और बाढ़ की विनाशकारी घटना ने अनेक परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस कठिन समय में @INCIndia पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष @kharge जी और नेता विपक्ष @RahulGandhi जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता और संकल्प के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। @INCUttarakhand के अध्यक्ष @KaranMahara_INC जी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने और राहत-बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी पौड़ी ज़िले में ज़रूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद कर रहे हैं, जबकि विधायक विक्रम नेगी जी धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। उत्तरकाशी ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष राणा जी ने पीड़ितों के लिए राहत शिविर स्थापित कर भोजन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
इस विपदा की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है — हर ज़रूरतमंद तक शीघ्र और प्रभावी सहायता पहुँचना। कांग्रेस कार्यकर्ता गाँव-गाँव, घर-घर तक राहत पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, क्योंकि सेवा भाव हमारे संगठन की मूल पहचान है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी प्रभावित परिवार सुरक्षित रहें और शीघ्र सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।
5 अगस्त को आई थी आपदा: बताते चलें कि 5 अगस्त की दोपहर उत्तरकाशी जिले से धराली में भीषण आपदा आई थी. खीर गंगा में आई भीषण बाढ़ ने धराली मार्केट और गांव के कुछ हिस्से का वजूद मिटा दिया. आपदा 5 लोगों की जान ले चुकी है. इस अपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए. ढेर सारे मकान, दुकान और होटल आपदा में बर्बाद हो गए. 5 अगस्त से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
ये भी पढ़ें:
- गंगनानी से धराली तक ईटीवी भारत की पैदल ग्राउंड रिपोर्ट, सड़क मिली वॉश आउट, ऐसे हैं ताजा हालात
- 'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल
- धराली में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा पूरा तंत्र, जानवर भी 'मददगार', तबाही के बीच जिंदगी की जंग!
- मैं धराली जाना चाहता हूं, वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, ये कहकर रस्सी से पहाड़ उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष