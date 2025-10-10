ETV Bharat / state

अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस, तैयार किया एक्शन प्लान, पूर्व सैनिकों थमाई कमान

देहरादून: कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग की देहरादून से शुरू हुई रथ यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है. यह रथ यात्रा 4 अक्टूबर को अग्निपथ योजना के खिलाफ निकाली गई थी. यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत कर्नल राम रतन सिंह नेगी का कांग्रेस भवन में स्वागत किया गया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत रंग लाएगी. साथ ही धस्मामा ने कहा अगर भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा. सूर्यकांत धस्माना ने कहा कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनते ही पूर्व की तरह सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. युवाओं को भी सेना में जाने के लिए भी यह योजना हतोत्साहित करती है.

उन्होंने कहा देश सेवा का जज्बा लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की इच्छा रखने वाले युवा सेना में जाते हैं. उन्होंने कहा इस योजना में सैनिक को शहीद का दर्जा भी नहीं मिल सकेगा. रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं रेगुलर सैनिक को मिलती हैं, वह तमाम सुविधाएं अब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिक को नहीं मिलेगी. पेंशन के लाभ से भी वह वंचित रह जाएंगे. उन्होंने इस योजना को विनाशकारी बताया है. उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस योजना को रद्द करने की बात कही है.