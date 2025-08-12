देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर दो नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जबकि, पाबौ ब्लॉक अध्यक्ष को कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. इससे पहले बीजेपी ज्वाइन करते ही दीपक बिजल्वाण को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था.

पाबौ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर रावत निष्कासित: कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पाबौ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर रावत पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफत करते हुए विपक्षी उम्मीदवार के रूप में कनिष्ठ प्रमुख के लिए न सिर्फ अपना नामांकन किया. बल्कि, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी का भी विरोध किया. इससे कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि, स्थानीय जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करके धोखा दिया गया है. ऐसे में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

दीपक असवाल और तारा नेगी को 3 दिन के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण: इसी तरह प्रदेश सचिव दीपक असवाल और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी की तरफ से पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव में भाग लिया जा रहा है. जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने को भी कहा है.

केंद्रीय एजेंसियों से जांच का डर दिखाकर सेंधमारी करती है बीजेपी: सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने तीनों नेताओं की ओर से किए जा रहे कृत्य को पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना है. धस्माना का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों से जांच का डर दिखाकर दूसरे दलों में सेंधमारी करती है, वो जग जाहिर है.

दीपक बिजल्वाण को पहले ही निकाल चुकी कांग्रेस: उन्होंने कहा कि दीपक बिजल्वाण उत्तरकाशी जिले से कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष रहे. यही दीपक बिजल्वाण 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े, बीजेपी में शामिल होने से पहले जिस तरह निवर्तमान जिला अध्यक्ष के विचार बीजेपी के प्रति रहे और बीजेपी में शामिल होते ही उनके सुर बदल गए.

इसी तरह पूरे प्रदेश में बीजेपी को लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आइना दिखा दिया है. पंचायत चुनाव में पहले नंबर पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर निर्दलीय. जबकि, तीसरे नंबर पर बीजेपी रही. पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने 198 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें आधिकारिक रूप से 138 लोग जीत कर आए हैं. अब बीजेपी प्रलोभन देकर लोगों को अपने पाले में ला रही है.

इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी ज्वाइन कर चुके दीपक बिजल्वाण को भी निष्कासित कर दिया है. सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक अभी अन्य जिलों से और रिपोर्ट आना बाकी है. रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई पार्टी के खिलाफ दगाबाजी करेगा तो फिर उसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

