देहरादून: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुद्दा पूरी प्रमुखता से उठा रही है. 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र से मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तीन चरणों में सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है.

इसी कड़ी में कांग्रेस 14 अगस्त को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालने जा रही है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सत्ताधारी भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है. वोटों में हुई हेराफेरी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान का आह्वान किया है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस भी एआईसीसी (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) के आह्वान पर अभियान को व्यापक करवाने पर सफल बनाने की तैयारी कर चुकी है.

कांग्रेस कल देहरादून और हरिद्वार में कैंडल मार्च निकालेगी (VIDEO-ETV Bharat)

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की शुरुआत कल 14 अगस्त को कैंडल मार्च निकालकर की जाएगी. उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून और हरिद्वार में 14 अगस्त को कैंडल मार्च निकाला जाएगा. जबकि अन्य जिलों में 16 अगस्त को कैंडल मार्च आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा 22 अगस्त से 7 दिसंबर तक पार्टी राज्य के विभिन्न जिलों में वोटों की चोरी के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी. जिसका विवरण कांग्रेस की तरफ से जल्द जारी किया जाएगा.

इसके साथ ही तीसरे चरण में 'वोट चोर गद्दी छोड़' के प्रपत्र पर राज्य भर में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. इसमें पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने और फर्जी वोटिंग के खिलाफ लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे. कांग्रेस के नेताओं के अनुसार 14 अगस्त की शाम 6:30 बजे करन माहरा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से विशाल कैंडल मार्च निकालेंगे.

22 अगस्त से 7 सितंबर तक राज्य स्तरीय रैलियां: इस अवधि में राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में बड़े जन समूह वाली रैलियां की जाएंगी. जिनका नेतृत्व वरिष्ठ राज्य और राष्ट्रीय नेता करेंगे. सभी जिलों से प्रतिनिधिमंडलों को जुटाकर रेलियों में भारी भीड़ सुनिश्चित किए जाने के लिए भी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस से कहा गया है. इसके अलावा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल समेत सभी फ्रंटल संगठनों की पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए भी कहा है.

15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान: इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर और सार्वजनिक जनसंपर्क के जरिए हस्ताक्षर एकत्रित करेगी. जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. जिसमें आम जनमानस, सामुदायिक नेता, पेशेवर और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. हस्ताक्षर अभियान के लिए प्रपत्र शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जल्द ही पीसीसी को भेजा जाएगा. इकट्ठा किए गए हस्ताक्षरों को चुनाव आयोग और भारत के राष्ट्रपति को जनता के सशक्त जनादेश के रूप में सौंपा जाएगा.

