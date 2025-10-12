सूचना का अधिकार के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस बोली- 'मोदी सरकार ने आरटीआई को किया कमजोर'
सूचना का अधिकार अधिनियम को 20 साल पूरे, करन माहरा ने केंद्र सरकार पर लगाया आरटीआई को कमजोर करने का आरोप
देहरादून: आज सूचना का अधिकार अधिनियम को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने जहां आरटीआई कानून को ऐतिहासिक बताया तो वहीं बीजेपी सरकार पर इस कानून की पारदर्शिता कमजोर करने का आरोप भी लगाया है.
कांग्रेस का कहना है कि यह यूपीए सरकार की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था. जिसका सबसे ज्यादा लाभ देश की जनता ने उठाया था. 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया. यह यूपीए सरकार की अधिकार आधारित एजेंडे की पहली कड़ी थी.
डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में आरटीआई के बाद 2005 में मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया. इसी तरह भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सरकार 2013 अधिनियम लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई.
ताकि, पारदर्शी सरकार से भारत को लाभ मिल सके, लेकिन साल 2014 के बाद आरटीआई को लगातार एनडीए सरकार ने कमजोर करने का काम किया है. जिससे देश की पारदर्शी और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात पहुंचा है.
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि साल 2019 के संशोधनों ने स्वतंत्रता को कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया. इसका मुख्य कारण यही समझ में आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे की जानकारी किसी को नहीं मिल सके.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कई कंपनियों पर दबाव डालकर चंदा वसूला गया, जिसका 90 फीसदी भाग कंपनियों ने बीजेपी को दिया. इस प्रकार पीएम केयर फंड में तमाम कमियां थी, इस फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए, लेकिन इसको आरटीआई से बाहर कर दिया गया. ताकि, जनता को जानकारी न मिल सके.
करन माहरा ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के होते हुए पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया? इस फंड में जमा हुई धनराशि का क्या हुआ? कैग को भी कुछ नहीं पता. इसी तरह केंद्रीय सूचना आयोग आज अपनी अब तक की सबसे कमजोर स्थिति में है. जहां 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो आयुक्त कार्यरत हैं.
कानून को कमजोर करने का आरोप: वहीं, सितंबर 2025 के बाद मुख्य आयुक्त का पद भी रिक्त चल रहा है. इस तरह की स्थिति यूपीए शासन के दौरान कभी नहीं रही है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने इस पूरे कानून को कमजोर करने का काम किया.
देशभर के 29 आयोगों में चार लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायत लंबित: जून 2024 तक देश भर के 29 आयोगों में चार लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायत लंबित पड़ी हुई है, जो साल 2019 की तुलना में करीब दोगुनी है. इसी तरह नवंबर 2024 तक केवल केंद्रीय सूचना आयोग में ही लगभग 23,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं.
आज हालात ये हो गई कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को खतरों का सामना करना पड़ रहा है. उन पर हमले किए जा रहे हैं. यही स्थिति व्हिसल ब्लोअर्स की है. इनके लिए व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम एक्ट पारित किया जा चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है. इसके नियम अधिसूचित भी नहीं किए गए हैं. यह विधेयक यूपीए सरकार ने पेश किया था और संसद के दोनों सदनों में पारित भी हुआ था.
