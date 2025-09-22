जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी, व्यापारियों से लिया नए स्लैब पर फीडबैक
नवरात्रि के पहले दिन से देश में नए GST सुधार लागू, चार टैक्स स्लैब की जगह सिर्फ दो मुख्य दरें होंगी- 5% और 18%
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2025 at 8:51 PM IST
देहरादून: भारत सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के बाद आज यानी सोमवार 22 सितंबर से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. इसी क्रम में देहरादून के प्रेमनगर बाज़ार में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए. देशभर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जनजागरूकता फैलाने और जनता को इसके सीधे लाभ की जानकारी दी गई. साथ ही सीएम ने बाज़ार के व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब का फीडबैक भी लिया.
जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी: सीएम ने तमाम प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक लिया. साथ ही व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. वहीं, सीएम ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें. कार्यक्रम में शामिल हुई जनता से मुलाकात कर उनको घटे हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में कमी की है, जिसका सीधा लाभ देश की आम जनता को मिलेगा.
सीएम धामी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की: सीएम ने जनता से अधिक से अधिक स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का आग्रह किया. सीएम ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग, स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. सीएम धामी ने कहा कि-
जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी हमारे ग्रामीण एवं शहरी उद्यमी सशक्त होंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिलेगी. सीएम ने कहा कि सभी ने स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
एक साथ चल रहे आर्थिक सुधार और जन कल्याण: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार और जनकल्याण एक साथ चल रहे हैं. GST दरों में कमी से हर वर्ग को राहत मिली है. गृहिणियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक, हर कोई इससे लाभान्वित हो रहा है. GST बचत उत्सव जैसे कार्यक्रमों से जनता को सीधे संवाद का अवसर मिलता है और वे सरकार की नीतियों के लाभों को नज़दीक से महसूस कर पाते हैं. कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने GST में दी गई राहत पर कहा कि दैनिक जीवन से जुड़े उत्पादों पर कर दरों में कमी से घरेलू बजट पर बोझ कम हुआ है, जिससे आमजन को राहत मिली है.
