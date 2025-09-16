उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक सतर्कता बरतने के निर्देश, सीएम धामी ने ली नुकसान की जानकारी
आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, देहरादून समेत अन्य जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान की ली जानकारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 10:34 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सोमवार की देर रात से हुई भारी बारिश के चलते देहरादून समेत अन्य जगहों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं. हालांकि, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की.
सीएम पुष्कर धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में देहरादून और प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली. साथ ही राहत बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए. भारी बारिश के कारण जो लोग भी प्रभावित हुए हैं, उन्हें तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. जो लोग लापता हुए हैं, उनकी तलाश के लिए युद्धस्तर पर काम किए जाएं. उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.
सीएम धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए की राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं.
इसके अलावा राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में भारी बारिश से बनी स्थिति पर नजर रखने और जिलों व तमाम विभागों के साथ समन्वय बनकर राहत-बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाई जाए. सभी आवश्यक संसाधनों को सक्रिय किया जाए. ताकि, किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके.
देहरादून सहित प्रदेशभर में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर रात्रि को राज्य आपदा परिचालन केंद्र (SEOC) पहुँचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, SDRF, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के…
आपदा बचाव में साहसिक कार्य करने वाले होंगे सम्मानित: उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि बचाव कार्यों में तेजी लाते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. उन्होंने मौसम पूर्वानुमान को और ज्यादा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. उन्होंने आपदा बचाव में साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित करने की बात कही है.
सीएम धामी ने पेयजल विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जल्द से जल्द आपूर्ति के साथ ही पेयजल की गुणवत्ता की निरंतर जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को विशेष हिदायत देते हुए कहा कि विभाग को आपदा के बाद फैलने वाली संभावित बीमारियों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें.
सीएम धामी ने कहा कि शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए. राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड पर कार्य कर रही टीमें, विशेषकर एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना की. उन्होंने कहा कि सभी टीमें समन्वित रूप से काम करें और जनता को हर संभव सहायता प्रदान करें.
सीएम धामी ने आमजन से भी अपील की कि वे प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक के साथ है और संकट की इस घड़ी में हर संभव मदद प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है. उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है.
