ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक सतर्कता बरतने के निर्देश, सीएम धामी ने ली नुकसान की जानकारी

आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी ( फोटो सोर्स- Information Department )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 16, 2025 at 10:34 PM IST 4 Min Read