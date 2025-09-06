ETV Bharat / state

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के समय अलर्ट करेगा सायरन, 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण

देहरादून में लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन ( फोटो सोर्स- Information Department )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 6, 2025 at 11:02 PM IST 3 Min Read