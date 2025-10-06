ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना हुआ महंगा, जानिए राजधानी देहरादून में कितना बढ़ा सर्किल रेट

देहरादून: उत्तराखंड में आज छह अक्टूबर सोमवार से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है. उत्तराखंड सरकार ने जमीनों के नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं. इसके लिए पिछले लंबे समय से कसरत की जा रही थी. जिस पर आखिरकार शासन ने अंतिम मुहर लगाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई दरों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. देहरादून में सर्किल रेट को लेकर 9 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है

प्रदेश में दो साल बाद एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट की दरों को संशोधित किया गया है. इससे पहले साल 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे. वहीं अब एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए जिला स्तर पर होमवर्क किया गया था और उसके बाद इससे जुड़ा प्रस्ताव शासन को भी भेजा गया था. शासन भी जिलों के स्तर पर भेजे गए प्रस्ताव का काफी समय से निरीक्षण कर रहा था.

शासन ने सर्किल रेट के प्रस्तावों पर होमवर्क करने के बाद इन्हें लागू करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए थे, जिसके बाद 5 अक्टूबर से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश किए गए हैं. राज्य में सबसे ज्यादा सर्किल रेट में बढ़ोतरी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है. प्रदेश में लगातार निर्माण और जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ने के चलते सर्किल रेट में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए पिछले 6 महीने से शासन भी इस पर काम कर रहा था.

देहरादून में सर्किल रेट में करीब 9 से 22% तक की बढ़ोतरी की गई है. देहरादून में 2 साल पहले भी सर्किल रेट में इसी तरह भारी बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी के होने से अब जमीनों की खरीफ फरोख्त करने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी. इसमें जमीन खरीदने पर सरकार को ज्यादा राजस्व भुगतान करना होगा.