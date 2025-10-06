उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना हुआ महंगा, जानिए राजधानी देहरादून में कितना बढ़ा सर्किल रेट
प्रदेश में दो साल बाद एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट की दरों को संशोधित किया गया है. 2023 में सर्किल रेट बढ़े थे.
देहरादून: उत्तराखंड में आज छह अक्टूबर सोमवार से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है. उत्तराखंड सरकार ने जमीनों के नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं. इसके लिए पिछले लंबे समय से कसरत की जा रही थी. जिस पर आखिरकार शासन ने अंतिम मुहर लगाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई दरों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. देहरादून में सर्किल रेट को लेकर 9 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है
प्रदेश में दो साल बाद एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट की दरों को संशोधित किया गया है. इससे पहले साल 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे. वहीं अब एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए जिला स्तर पर होमवर्क किया गया था और उसके बाद इससे जुड़ा प्रस्ताव शासन को भी भेजा गया था. शासन भी जिलों के स्तर पर भेजे गए प्रस्ताव का काफी समय से निरीक्षण कर रहा था.
शासन ने सर्किल रेट के प्रस्तावों पर होमवर्क करने के बाद इन्हें लागू करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए थे, जिसके बाद 5 अक्टूबर से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश किए गए हैं. राज्य में सबसे ज्यादा सर्किल रेट में बढ़ोतरी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है. प्रदेश में लगातार निर्माण और जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ने के चलते सर्किल रेट में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए पिछले 6 महीने से शासन भी इस पर काम कर रहा था.
देहरादून में सर्किल रेट में करीब 9 से 22% तक की बढ़ोतरी की गई है. देहरादून में 2 साल पहले भी सर्किल रेट में इसी तरह भारी बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी के होने से अब जमीनों की खरीफ फरोख्त करने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी. इसमें जमीन खरीदने पर सरकार को ज्यादा राजस्व भुगतान करना होगा.
इसके अलावा बहु मंजिला इमारत या व्यावसायिक कार्य के लिए दुकान खरीदने पर भी लोगों को ज्यादा पैसा भुगतान करना होगा. दूसरी तरफ राज्य सरकार को सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बाद राजस्व की ज्यादा प्राप्ति हो सकेगी. पूर्व की भांति प्रमुख मार्गों से दूरी के फार्मूले के अनुसार भी सर्किल रेट परिवर्तित किए गए हैं. प्रमुख मार्गों पर 50 मीटर तक, 50 से अधिक व 350 मीटर तक और 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के मुताबिक सर्किल रेट तय किए गए हैं.
देहरादून मे राजपुर रोड क्षेत्र में प्रमुख मार्ग से 50 मीटर जमीन पर 9 फ़ीसदी सर्किल रेट बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ 350 मीटर तक की जमीन पर 20 फ़ीसदी सर्किल रेट बढ़ाया गया है. साल 2023 में राजपुर रोड घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक 50 मीटर की जमीन पर 62000 सर्कल रेट था. अब इसे 68 हजार कर दिया गया है. इसी तरह 350 मीटर तक की दूरी पर पहले 50 हजार सर्किल रेट था, जो अब 10 फीसदी बढ़ाकर 55 हजार कर दिया गया है.
देहरादून में सबसे ज्यादा सर्किल रेट थानो रोड के बढ़ाए गए हैं. यहां पर 22 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. फ्लैट में सर्किल रेट को 76 हजार से बढ़ाकर 82 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है. व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट 1.65 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है. इसी तरह विकास नगर में सर्किल रेट आवासीय भूमि पर 10% बढ़ाया गया हैय ऋषिकेश में भी विभिन्न क्षेत्रों में 20 फ़ीसदी अधिकतम सर्किल रेट बढ़ाया गया है.
