आज से चारधाम यात्रा का आगाज, खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, फूलों से सजाए गए मंदिर - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025

आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट ( PHOTO-ETV Bharat )

Published : April 30, 2025 at 12:04 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 12:21 AM IST

उत्तरकाशी: आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत होने जा रही है. तीर्थ पुरोहितों ने दोनों धामों में पूरी तैयारी कर ली है. वहीं दोनों धामों के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है. गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 बजे तो यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 बजे खोले जाएंगे. जिसके बाद यात्राकाल के आगामी धाम में ही गंगा एवं यमुना के दर्शन कर सकेंगे. गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने बताया कि मंगलवार को सुबह 11:57 बजे मा गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई. जो रात्रि विश्राम भैरव घाटी के बाद सुबह नौ बजे धाम में पहुंचेगी. इसके बाद विधि-विधान के साथ गंगा पूजन, गंगा सहस्त्रनाम पाठ एवं विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे.

