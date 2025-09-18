चमोली नंदानगर में बादल फटा, आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया अपडेट
चमोली नंदानगर में में अभी 12 लोग लापता है. कई घरों को नुकसान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2025 at 11:55 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 12:08 PM IST
देहरादून: प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद आपदा जैसे हालाता हैं. चमोली जिले के नंदानगर में बादल फटने की घटना हुई है. इस घटना के बाद से ही 10 लोग लापता बताये जा रहे हैं. कई घर जमीदोंज हुये हैं. सीएम धामी खुद चमोली नंदानगर मामले में अपडेट ले रहे हैं. इसके लिए सीएम धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे. आपदा कंट्रोल रूम से सीएम धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली.
इससे पहले सीएम धामी ने चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आस पास के घरों को क्षति पहुंचने की घटना पर दुख जाताया. उन्होंने कहा स्थानीय प्रशास, नपुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूं. स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहे हैं.
LIVE: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 18, 2025
https://t.co/pDVtOzAPdD
इसके बाद सीएम धामी ने शासकीय आवास पर बैठक ली. जिसमें सीएम धामी ने चमोली जनपद के नंदानगर घाट क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी से फोन पर भी बात की.
चमोली जिले के नंदानगर तहसील में अति वृष्टि से प्रभावित गांवों में तैनात किए गए जिला स्तरीय अधिकारियों की लिस्ट जारी।#Chamoli #uttarakhand #Heavyrain pic.twitter.com/GXQlogO5xP— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 18, 2025
इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग को अतिशीघ्र प्रभावित क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं.
शासकीय आवास पर प्रातःकालीन बैठक के दौरान चमोली जनपद के नंदानगर घाट क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 18, 2025
अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर… pic.twitter.com/crb38jl3W9
चमोली जिले के धुर्मा क्षेत्र में आपदा के बाद से जिला और तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं. चमोली जिले के नंदानगर तहसील में अति वृष्टि से प्रभावित गांवों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गई है. जिसकी लिस्ट यह है.
जनपद चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आस पास के घरों को क्षति पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन, @uksdrf व पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 18, 2025
इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूँ और स्वयं…
नंदानगर आपदा को लेकर चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा नंदानगर आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेसक्यू ऑपरेशन जारी है. प्रशासन और रेसक्यू टीम मौके पर पंहुच गयी हैं. नंदानगर क्षेत्रान्तर्गत कुंतरी एवं धूर्मा गांव में आई आपदा के पश्चात पुलिस एवं प्रशासन लगातार राहत व बचाव कार्यों में जुटा हुआ है. आपदा के कारण मार्ग अनेक स्थानों पर अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही कठिन हो गई है.
चमोली जिले के धुर्मा क्षेत्र में आपदा के बाद से जिला और तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं।#Chamoli #uttarakhand #Nandanagar pic.twitter.com/RoeRUKObiO— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 18, 2025
ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जिलाधिकारी संदीप तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार पैदल ही मार्ग पार करते हुए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का गहन जायज़ा लिया. चमोली पुलिस एवं प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं आवश्यक राहत सामग्री वितरित करने के लिए निरंतर कार्यरत है.