उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी, कई प्रस्तावों पर भी लगी मुहर - UTTARAKHAND CABINET MEETING

धामी मंत्रिमंडल की बैठक ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 16, 2025 at 12:48 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:10 PM IST 4 Min Read

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया. वहीं, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी. कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर- यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी

बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ

गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दिया गया पावर. सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी

वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी

स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली मंजूरी

