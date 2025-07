ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जानें पूरी डिटेल

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 ( Photo- ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शुल्क व आवेदन जमा करने की तिथियां घोषित कर दी हैं. परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने जानकारी दी कि आज 2 जुलाई से बोर्ड परीक्षार्थी फॉर्म भर सकते हैं. उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि घोषित: संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. विनोद सिमल्टी ने बताया कि जो परीक्षार्थी वर्ष 2025 की प्रथम सुधार परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनसे अभी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे छात्रों को आवेदन करने के लिए अलग से अवसर प्रदान किया जाएगा. संस्थागत यानी रेगुलर और व्यक्तिगत यानी प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए शुल्क अलग-अलग होगा. शुल्क वितरण इस प्रकार है- उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने शुरू (Video- ETV Bharat)

हाईस्कूल परीक्षा शुल्क संस्थागत परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी 200 रुपए 600 रुपए शुल्क रुपए अंक पत्र शुल्क 10 रु प्रति परीक्षार्थी प्रेषण शुल्क 10 रु प्रति परीक्षार्थी एक विषय का 150 रु माइग्रेशन सर्टिफिकेट 50 रु विलंब शुल्क 150 रु प्रति परीक्षार्थी हाईस्कूल के फॉर्म भरने की ये है अंतिम तिथि: हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 तय की गई है. इंटरमीडिएट के लिए भी फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क समेत सभी शुल्क की डिटेल जारी कर दी गई है. इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क संस्थागत परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी 350 रुपए 700 रुपए शुल्क रुपए अंक पत्र शुल्क 10 रु प्रति परीक्षार्थी प्रेषण शुल्क 10 रु प्रति परीक्षार्थी एक विषय का 150 रु माइग्रेशन सर्टिफिकेट 50 रु विलंब शुल्क 150 रु प्रति परीक्षार्थी इंटर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 तय की गई है. परिषद सचिव ने सभी विद्यालयों और छात्रों से समय पर आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि विलंब शुल्क से बचा जा सके. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करनी होगी.

