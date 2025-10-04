ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड ने घोषित किया अंक सुधार परीक्षा का परिणाम, क्लिक कर जानिये रिजल्ट

अंक सुधार परीक्षा में हाईस्कूल में 81.38 और इंटरमीडिएट में 76 फीसदी बच्चे पास हुये हैं.

UTTARAKHAND BOARD
उत्तराखंड बोर्ड अंक सुधार परीक्षा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की प्रथम तथा वर्ष 2024 की तृतीय परीक्षाफल सुधार परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिये हैं. इस बार हाईस्कूल में 81.38 फीसदी और इंटरमीडिएट में 76.27 फीसदी परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है.

रिजल्ट में दिखा सुधार: बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में अंक सुधार परीक्षा के परिणाम जुड़ने के बाद हाईस्कूल का कुल परीक्षाफल 90.77 फीसदी से बढ़कर 95.17 फीसदी हो गया है. वहीं इंटरमीडिएट का रिजल्ट 83.23 फीसदी से उछलकर 89.53 फीसदी तक पहुंच गया है. हाईस्कूल में कुल 6657 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था. इंटरमीडिएट में 9154 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी.

बता दे बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा का आयोजन 4 से 11 अगस्त तक राज्यभर के 97 परीक्षा केंद्रों पर करवाया था. इसमें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों तरह के छात्र-छात्राएं शामिल हुए.

उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट देरी से घोषित किया गया है. पंचायत चुनाव, आपदा के बाद राजकीय शिक्षक संघ कार्य बहिष्कार के कारण इसमें देरी हुई है. अब रिजल्ट जारी होने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है.

2024 की तृतीय परीक्षा: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया वर्ष 2024 की तृतीय अंक सुधार परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया है. इसमें हाईस्कूल का रिजल्ट 65.79 प्रतिशत और इंटरमीडिएट का 60.48 प्रतिशत रहा. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आखिरी अवसर था जिन्हें मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकी थी. धन सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं में असफल रहने वाले छात्रों को पास होने के लिए तीन मौके दिए जाते हैं. वर्ष 2025 के छात्रों के लिए यह पहला अवसर था जबकि 2024 के छात्रों के लिए यह अंतिम मौका था. धन सिंह रावत ने कहा बोर्ड परीक्षाओं के कुल परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड बोर्ड अंक सुधार परीक्षाहाईस्कूल अंक सुधार परीक्षा रिजल्टUTTARAKHAND BOARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.