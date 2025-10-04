ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड ने घोषित किया अंक सुधार परीक्षा का परिणाम, क्लिक कर जानिये रिजल्ट

उत्तराखंड बोर्ड अंक सुधार परीक्षा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 4, 2025 at 6:58 AM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की प्रथम तथा वर्ष 2024 की तृतीय परीक्षाफल सुधार परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिये हैं. इस बार हाईस्कूल में 81.38 फीसदी और इंटरमीडिएट में 76.27 फीसदी परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है.



रिजल्ट में दिखा सुधार: बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में अंक सुधार परीक्षा के परिणाम जुड़ने के बाद हाईस्कूल का कुल परीक्षाफल 90.77 फीसदी से बढ़कर 95.17 फीसदी हो गया है. वहीं इंटरमीडिएट का रिजल्ट 83.23 फीसदी से उछलकर 89.53 फीसदी तक पहुंच गया है. हाईस्कूल में कुल 6657 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था. इंटरमीडिएट में 9154 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. बता दे बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा का आयोजन 4 से 11 अगस्त तक राज्यभर के 97 परीक्षा केंद्रों पर करवाया था. इसमें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों तरह के छात्र-छात्राएं शामिल हुए.