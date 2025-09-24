ETV Bharat / state

उत्तराखंड बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला, सीएम धामी ने किया शुभारंभ

उत्तराखंड बीजेपी कार्याशाला में 2027 चुनाव को लेकर चर्चा होगी. इसके साथ ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

UTTARAKHAND BJP WORKSHOP
उत्तराखंड बीजेपी कार्याशाला (फोटो सोर्स : ANI)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आज राजधानी देहरादून में बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. सीएम धामी ने बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 के मिशन हैट्रिक और बूथ स्तर पर संगठन को मज़बूत करना है. कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह-प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजय भी शामिल हुए.

बीते रोज ही उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम ने चार्ज संभाला. जिसके बाद पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना के साथ जीत की हैट्रिक का संकल्प लिया गया था. बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश महामंत्री के रूप में कुंदन परिहार और तरुण बंसल को जगह मिली है. वहीं प्रदेश में पहली बार महिला महामंत्री के रूप में दीप्ति भारद्वाज को जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा प्रदेश कार्यालय सचिव के पद पर जगमोहन सिंह रावत ने भी कार्यभार संभाला है.

भाजपा की प्रदेश कार्यशाला आज, मिशन 2027 में हैट्रिक पर होगा मंथन: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष की मौजूदगी में आज पार्टी की प्रदेश कार्यशाला हो रही है. जिसमें प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत समस्त नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 में मिशन हैट्रिक और संगठन के बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस करना है. जिसके क्रम में किस तरह सभी बूथों तक पार्टी को और अधिक मजबूत किया जाए? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक नई जनप्रतिनिधियों की बड़ी टीम का कैसे बूथों पर उपयोग किया जाए? संगठन के कार्यक्रमों से सरकार की उपलब्धियों को कैसे अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाए. आगे संगठन का बूथ स्तर तक सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों की इकाइयों का गठन किया जाना आदि अनेकों विषयों पर रणनीति तैयार की जाएगी.

पढे़ं-उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम ने संभाला चार्ज, पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना के साथ जीत की हैट्रिक का लिया संकल्प

Last Updated : September 24, 2025 at 11:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND BJPउत्तराखंड बीजेपी लेटेस्ट न्यूजउत्तराखंड बीजेपी कार्याशालाUTTARAKHAND BJP WORKSHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.